HABER

5 kişiyi öldüren saldırganın hedefinde 4 kişi daha varmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:39 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR ve Esenyurt'ta 5 kişiyi öldüren saldırganın amcası, "Hedefinde 4 kişi daha vardı" dedi.

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA) - BAŞAKŞEHİR ve Esenyurt'ta 5 kişiyi öldüren saldırganın amcası, "Hedefinde 4 kişi daha vardı" dedi.

Bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 5 kişiyi öldürdü. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktı. İki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Şinasi Gürkan önce bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i daha sonra kardeşi Mühendis Gürkan'ı ve öz çocukları Göksal Gürkan ile Gökmen Gürkan'ı öldürdü. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

"HEDEFİNDE 4 KİŞİ DAHA VARDI"

Adli Tıp Kurumu önünde konuşan Şinasi Gürkan'ın amcası Mehmet Gürkan, "Bu bir felaketti. Hem karşı tarafı hem bizim tarafı hem evladını vurdu. Karşı tarafın canını yaktı. Allah kimsenin başına getirmesin. Hedefinde 4 kişi daha vardı. Ama ben izin vermedim, çocuklara haber verdim. Saat gece 03.30 - 04.00 gibi yakalamış getirmişler. Şu anda acımız çok. Ben öz amcasıyım. Yıllardır ona insan olması için tembihte bulunuyorum. Cezaevinde hiçbir zaman gidip görmedim ve sevmedim. Şaşırmış, keşke çocukları vurduktan sonra kendi kafasına da sıkıp intihar etseydi. Bu kadar üzülmezdim. Eşinden boşanmıştı, eşini kimin vurduğunu bilmiyorum. Çocuğun biri askerden izine gelmiş, öteki de okuyordu. Kızı Kars'tan aradı beni. 'Babam amcamı vurmuş, haberin var mı' dedi. O anda ben karakola gittim ve gerçeği öğrendim" dedi.

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!
Aziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret davasında kararAziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret davasında karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü

Meydan savaşında ikinci perde!

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

81 ile genelge gönderildi! Belediyeler 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.