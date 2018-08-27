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5 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 21:33 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı babası, kardeşi, yengesi ve 2 yeğenini öldüren Salih Albay (34), tutuklandı.

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı babası, kardeşi, yengesi ve 2 yeğenini öldüren Salih Albay (34), tutuklandı.

Besni'nin Eğerli köyünde, geçtiğimiz 22 Temmuz'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı babası Hamo, kardeşi Hicabi, yengesi Serpil ile yeğenleri Devran ve Ceyda’yı öldüren Salih Albay, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ambulansla adliyeye sevk edildi. 5 kişinin ölümüne neden olan Salih Albay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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