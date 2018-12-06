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5 kişiyi öldürerek yaktığı iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 16:46 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da geçen yıl Kasım ayında hırsızlık amacıyla girdikleri evde 5 kişilik Çataloğlu ailesini öldürdükten sonra bir odaya doldurarak cesetlerini yaktıkları iddiasıyla tutuklu bulunan 3 sanık ile tutuksuz olarak yargılanan 1 sanığın yargılanmasına Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

5 kişiyi öldürerek yaktığı iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına başlandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da geçen yıl Kasım ayında hırsızlık amacıyla girdikleri evde 5 kişilik Çataloğlu ailesini öldürdükten sonra bir odaya doldurarak cesetlerini yaktıkları iddiasıyla tutuklu bulunan 3 sanık ile tutuksuz olarak yargılanan 1 sanığın yargılanmasına Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
Kastamonu merkeze bağlı Bürme köyünde geçen yıl 29 Kasım günü Çataloğlu ailesine ait 2 ev yandı. Yangında evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu (63) ve eşi Sebahat (62) Çataloğlu ile oğulları Emin (35), gelinleri Şengül (32) ve torunları Serdar Çataloğlu (12) kayboldu. Olayın ardından güvenlik güçleri, aileye ulaşmak için arama çalışması başlattı. Aramaların 42'inci gününde, ailenin evlerine hırsızlık amacıyla giren kişiler tarafından öldürülüp, cesetlerinin yakıldığı olay yerindeki bazı protez ve kemik parçalarının incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Erkan Kaş ve Ersan Kaş ile Ersan Kaş’in kayınpederleri Ali Şahin, suçlarını itiraf etmelerinin ardırdan tutuklanmışlardı.
5’ER KEZ AĞIRLAŞTIRIMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYORLAR
12 yaşındaki çocuğun da aralarında bulunduğu 5 kişiyi 'canavarca hisle öldürdükleri' gerekçesiyle 5'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen sanıkların ayrıca 'mala zarar verme, yağma ve hırsızlık' suçlarından da cezalandırılmaları talep edilmişti.
Erkan Kaş ve Ersan Kaş kardeşler ve her ikisinin de kayınpederleri Ali Şahin ile olay sırasında kullanılan bir adet silahın sahibi olduğu iddia edilen ve tutuksuz yargılanan Hüseyin D.’nin yargılanmalarına Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün saat 14.30’da başlandı.
VİDEO KONFERANSLA 3 AYRI CEZAEVİNDEN BAĞLANARAK SAVUNMA YAPTILAR
Tutuklu sanıklar Erkan Kaş, Karabük, Ersan Kaş, Çorum ve Ali Şahin’in Çankırı cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yaptıkları duruşmaya Çataloğlu ailesinin yakınları ile avukatları katıldı.
Olayda kullanılan ruhsatsız silahın sahibi olduğu iddiası ile tutuksuz yargılanan Hüseyin D.’nin de hazır bulunduğu duruşmada ilk savunmayı sanık Erkan Kaş yaptı. Kaş savunmasında şunları söyledi:
“Fazıl (Çataloğlu) beyi olaydan 3-4 ay öncesinden tanıyorum. Bana elinde 4 tane hayvan olduğunu söyledi. Bende o hayvanları almak için köye gittim. Kamyonu yukarı çektik. 4 tane inek için 17 bin TL’ye pazarlık ettik. Ev yakma veya cinayetle işimiz olmadı. Olayın olduğunu daha sonra duyduk. Kayınpederim Ali Şahin biz köye gittiğimizde yanımızda değildi. O gece o yoktu. Kardeşim Ersan Kaş ile 28 Kasım gece saat 22.00 gibi evden çıkarak köye gittik. Fazıl abi kapı önündeydi. Ahırda bulunan ineklere baktık. İnekleri kamyona yükleyerek köyden ayrıldık. Jandarmada bizi çok dövdüler. Olayın olduğu köye götürüp kara yatırarak dövdüler. Mecbur kaldık. Ben o gün doğruları söylemediğimden dolayı pişmanım. O zaman öyle ifade verdik. Biz ordayken beyaz transit minibüs vardı. Biz oradan ayrıldıktan sonra ne oldu bilemem. Yemin ediyorum, 3 çocuğum var biz böyle bir olayı yapmadık. Cinayetle hiçbir alakamız yok. Saat 22.00 gibi köye gidip gece 03.00 gibi köyden ayrıldık. 4 hayvan aldık köyden. 2 hayvanı taşırken kaçırdığımız için köyden geç ayrıldık. Kuran’ı Kerim çarpsın olayla alakamız yok. Kayınpederimiz o gece bizle değildi, suçu günahı yok. Geçmişte Daday ilçesi civarında meydana gelen hayvan hırsızlığı olayları da bize yıkıldı. Bizim hiçbir suçumuz yok.”
ERSAN KAŞ: BİR AYLIK EVLİYİM, NEDEN BÖYLE BİRŞEY YAPAYIM
Sanık Ersan Kaş’ta savunmasında şu ifadeleri kullandı:
"Ben o gün işten çıktıktan sonra eve gittim. Ağabeyim bana bir köyden hayvan alınacağını söyledi. Onun ehliyeti olmadığı için kamyoneti ben sürdüm. Köye yakın yerde kamyonette 3 saat bekledim. Ben dışarı çıkmadım. Ben kamyonette silah sesi duymadım. Bana jandarma da ‘siz yaptınız, yaktınız’ dediler. Eşime de o gece hayvan satış olaylarına kızdığı için ‘Erkan ile defineye gidiyoruz’ dedi. Kayınpederim o gece bizle yoktu, ama neden öyle ifade verdi anlayamadım. Biz baskı altında ifade verdik. 1 aylık evliyim ben neden böyle bir şey yapayım. Bildiğim herşeyi anlattım. Kendimi neden yakayım."
ALİ ŞAHİN: KENDİMİ TANIYAMAZ HALE GELDİM
Erkan ve Ersan Kaş’ın kayınpederleri Ali Şahin ise savunmasında, "Olayın olduğu gece evdeydim. Kimseyi görmedim. Komşular vardı. Bana Erkan ve Ersan’ın gözaltına alınmasından 4 gün sonra jandarmadan telefon geldi. Sonra beni de aldılar. Olayla hiçbir alakam yok. Karakolda çok baskı gördük. Ben şuurumu kaybettim. 1,5 ay hücrede yattım. Kendimi tanıyamaz hale geldim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti duruşmayı Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaayı hazırlaması için ek süre vererek 31 Ocak 2018 tarihine erteledi.

FOTOĞRAFLI

5 kişiyi öldürerek yaktığı iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına başlandı5 kişiyi öldürerek yaktığı iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına başlandı5 kişiyi öldürerek yaktığı iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına başlandı5 kişiyi öldürerek yaktığı iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına başlandı

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