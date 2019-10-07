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5 kurşun yiyen gaziye paşadan ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, 16 Ağustos tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 5 kurşunla yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Kumral’ı baba ocağında ziyaret etti.Gazi Kumral’ı 1 ay önce evine ilk geldiğinde telefonla arayıp konuşan ve ziyarete geleceğini bildiren Tuğgeneral Alp gazi ve ailesini evinde ziyaret etti.

5 kurşun yiyen gaziye paşadan ziyaret

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, 16 Ağustos tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 5 kurşunla yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Kumral’ı baba ocağında ziyaret etti.
Gazi Kumral’ı 1 ay önce evine ilk geldiğinde telefonla arayıp konuşan ve ziyarete geleceğini bildiren Tuğgeneral Alp gazi ve ailesini evinde ziyaret etti. 5 kurşunla yaralanan Gazi Kumral’ı alnından öpüp acil şifalar dileyen Tuğgeneral Osman Alp, gazinin sağlık durumu hakkında kendisi ve ailesinden bilgiler aldı.
Tuğgeneral Alp ziyaret sonrasında mahalle muhtarının daveti üzerine mahalle kıraathanesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gazi Kumral’ın bundan sonraki tedavisinin Ankara’da devam edeceğini belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, “Paşamızın ziyareti Gazimiz ve ailesine büyük bir moral kaynağı olmuştur. Her zaman kendisi tüm Şehit Aileleri ve Gazilerimizle yakından ilgilenmiştir. Kendisine tüm Şehit Aileleri ve Gaziler adına teşekkür ediyorum” dedi.

5 kurşun yiyen gaziye paşadan ziyaret

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