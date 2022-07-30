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  4. 5 lira için arabadan indirildi: Kendini yola attı!

5 lira için arabadan indirildi: Kendini yola attı!

30.07.2022 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Sincan'da market fişi 5 lira eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

5 lira için arabadan indirildi: Kendini yola attı!

Ankara'da bir marketten 95 TL'lik alışveriş yapan Faris M. (73), alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirildi. İndirildikten sonra kendi servis aracının altına atan Faris M. çevredekiler tarafından aracın altından çıkarılırken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ankara Sincan'da, iddiaya göre, bir marketten 95 TL tutarında alışveriş yapan Faris M., marketin servis hizmetinden yararlanmak istedi. Servis aracına binen Faris M., görevlilerin fiş kontrolü sırasında, alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle araçtan indirilmeye çalışıldı.

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73 yaşında olduğunu ifade etmesine rağmen market servisinden indirilen Faris M., görevlilerle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında kendini servis aracının altına atan Faris M., çevredekiler tarafından aracın altından çıkarıldı. Servis daha sonra yoluna devam ederken, o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)

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Ankara
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