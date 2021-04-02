HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5 lira için bıçakladı, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı

5 lira için bıçakladı, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı

02.04.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da parkın kenarında yürürken gördüğü özel güvenlik görevlisinden 5 lira isteyip isteğine olumsuz yanıt alınca bıçakla yaralayan şahıs yargılandığı mahkemece 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.Edinilen bilgiye göre, 22 Şubat akşamı SAMGAZ’da güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki M.Y.

5 lira için bıçakladı, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı

Samsun’da parkın kenarında yürürken gördüğü özel güvenlik görevlisinden 5 lira isteyip isteğine olumsuz yanıt alınca bıçakla yaralayan şahıs yargılandığı mahkemece 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgiye göre, 22 Şubat akşamı SAMGAZ’da güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki M.Y. İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde tramvaya binmek için Fuar Caddesi Gar Park yanında yürüdüğü sırada yanına gelen S.T adlı şahıs kendisinden 5 lira para istedi.
Yoluna devam eden M.Y.’ye bıçakla saldıran S.T., özel güvenlik görevlisini sırtından, omzundan ve baldırından bıçakladı. S.T. yaralıyı bir süre kovaladıktan sonra da kaçtı. Saldırganın elinden kaçarak bir işyerine sığınan M.Y. ise neye uğradığını şaşırdı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
Yaya olarak kaçan S.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. M.Y.’yi bıçaklarken kendisi de elinden yaralandığı ortaya çıkan S.T., polis tarafından olay yerinde ambulansta müdahale edilen yaralı M.Y.’nin yanına getirerek teşhis yaptırıldı. Yaralı kendisini bıçaklayanın bu kişi olduğunu söyledi.
Elinden yaralı olan saldırgan S.T.’ye aynı ambulansta görevliler tarafından olay yerinde müdahale edildi. Bıçaklı saldırgan kendisini teşhis eden ambulanstaki yaralıya seslenerek, "Benden şikayetçi olma” demesi dikkat çekti. Yaralı özel güvenlik görevlisi M.Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, S.T. ile sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna götürüldü. S.T.’nin özel güvenlik görevlisi M.Y.’yi bıçakladıktan sonra kovalarken ve olay yerinden kaçarken güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.T. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Olayda yaralanan M.Y. S.T.’den şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme, 37 gündür tutuklu bulunan S.T.’yi 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

5 lira için bıçakladı, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman yapıldı?Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman yapıldı?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı ne kadar? Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

Hangi illerde sokağa çıkmak yasak? Bakanlıktan genelge

Hangi illerde sokağa çıkmak yasak? Bakanlıktan genelge

Kıbrıs Harekâtı ne zaman oldu? İşte Kıbrıs Harekâtının önemi...

Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman yapıldı?

Boğazına bıçak dayayıp tehdit ederken çektiği video infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Görüntüler dehşete düşürdü! İnfial yaratan olayda yeni gelişme

65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkma saatleri | Yaşlılar saat kaça kadar dışarıda durabilir?

65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Antalya'da otelde panik anları! Terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı

Yer: Antalya! Panik anları, terasa çıktılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.