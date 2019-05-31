5 liralık küpeyi kuyumcuya 700 liraya sattı

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde bir kişi, altın görünümü verdiği 5 liralık küpeyi 700 liraya bozdurdu. Jandarma, işyerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, çarşamba günü ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen bir kişi, elindeki çantadan çıkardığı küpeyi bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcu, küpeyi alarak karşılığında adama 700 lira ödedi.

KÜPEYE 22 AYAR PATENTİ DE YAPMIŞLAR

Parayı alan dolandırıcı işyerinden ayrılıktan sonra kuyumcu küpeyi inceledi ardından da atölyeye gönderdi. Atölyede küpenin sahte olduğu, piyasada 5 liraya satılan altın görünümü verilmiş metal parçası olduğu ortaya çıktı. Ayrıca sahte küpenin üzerinde kuyumcuların kullandığı 22 ayar patenti de olduğu ve kuyumcunun bu nedenle ilk başta sahte olduğunu anlayamadığı belirlendi.

Kuyumcunun ihbarı üzerine işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan jandarma ekipleri, dolandırıcının kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

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