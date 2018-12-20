5 mahkumun öldüğü cezaevi aracındaki yangın davasında beraat kararı bozuldu

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında 7 yıl önce cezaevi nakil aracında çıkan ve 5 mahkumun ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili yargılanan 3 sanık hakkında verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından sanıkların 'Tali kusurlu' olduğu gerekçesiyle bozuldu. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde yeniden başlanılacak. Olay, 16 Eylül 2011 günü saat 06.30’da Kayseri’nin Pınarbaşı ve Sivas’ın Gürün ilçeleri arasındaki karayolunda 34 BL 2564 plakalı cezaevi aracı seyir halindeyken yaşandı. İddiaya göre, teknik bir arıza nedeniyle çıkan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. Bulundukları bölümün kilitli kapıları görevliler tarafından açılamayınca içerideki 5 mahkum alevler arasında kaldı. Mahkumlar feci şekilde can verirken, 10 asker de yaralandı. 2’si rütbeli 10 jandarmanın, mahkum taşıyan cezaevi aracına eskortluk yapan araçta bulundukları ve yangını söndürme çalışmaları sırasında yaralandıkları belirtildi. Aracın sürücüsü, araç komutanı ve komutan yardımcısı hakkında 2 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı. İLK DURUŞMASI EKİM 2012'DE GÖRÜLMÜŞTÜ 1 Ekim 2012 tarihinde ilk duruşması görülen ve 970 gün süren davada karar 8 Aralık 2015’te verildi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, ‘taksirle ölüme ve yaralama' suçlarından yargılanan cezaevi aracının sürücüsü Cafer S., araç komutanı Astsubay İsmail B. ve araç komutan yardımcısı Astsubay Mustafa K.'yı olayda asli kusurları bulunmadığı gerekçesiyle beraat ettirdi. Kararı, ölenlerin yakınları temyize taşıdı. Yargıtay 12'inci Ceza Dairesi, 3 yıl sonra yerel mahkemenin kararını, 3 sanık hakkında verilen beraat kararlarını olayda ‘tali kusurlu’ oldukları gerekçesiyle bozdu. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde yeniden başlanacak.

