5 Mart Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'ndaki Demokrat Partili Kongre üyelerinin Başkan Trump'ın oğulları, iş ortakları ve siyasi sırdaşlarından 80'i aşkın belge talebinde bulunduğunu bildiriyor. Gazete, Trump ve çevresindekiler hakkında geniş kapsamlı soruşturma açan komisyonun, başkanın görevden azledilmesi sürecini başlatacak yetkiye sahip olduğunu yazıyor. Habere göre komisyonun amacı, Trump ve yönetiminin adaleti engelleme, yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma gibi suç teşkil eden faaliyetlerde bulunup bulunmadığını soruşturmak. Ancak komisyonun ”nokta atışı” yapmak yerine veri toplamak için Ulusal Silah Birliği NRA ve İngiliz danışmanlık firması Cambridge Analytica da dahil birçok kişi ve kuruluşa yönelmesi ise dikkat çekici. Trump'ın Rusya'yla ilişkileri, FBI Başkanı James Comey'nin görevden alınması, Trump'la evlilik dışı ilişkileri olduğunu iddia eden iki kadına yapılan ödemeler de komisyonun açtığı soruşturma kapsamında.

Washington Post bugün ayrıca Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinde bir yılını doldurmak üzere olan John Bolton'u mercek altına alıyor. Gazete, Bolton'un, ulusal güvenlik danışmanının hükümet çapındaki görüşleri sentezleyip aktarmak olan geleneksel görev tanımlamasını yeniden yaptığı yorumunda bulunuyor. Habere göre Bolton, Başkan Trump'ın duymak istediklerinin aracılığını yapıyor. Bolton, göreve geldiğinden bu yana en üst düzey güvenlik yetkililerinin Başkan'a sunum yaptığı, seçenekleri masaya serdiği geleneksel toplantıları asgari seviyeye indirdi. Ulusal Güvenlik Konseyi'ne eşlik eden güvenlik uzmanları yerine hükümetin üst kademelerinde hemen hemen hiç görev deneyimi olmayan ideolojik ”ruh ikizleri”ni getirdi. Trump'ın uzun raporları okumak, uzmanlara danışmak istememesi, Bolton'a, Trump Yönetimi'nin başıboş dış siyaset süreci üzerinde geniş nüfuz elde etme fırsatı tanıdı. Kuzey Kore'yle ilgili tavsiyeleri Trump tarafından gözardı edilmiş olsa da Bolton, çok taraflı anlaşmaların iptali gibi onyıllardır peşinde olduğu bazı emellerine ulaşmış görünüyor. Amerika'nın Rusya ve İran'la olan büyük anlaşmalardan çıkması, Venezuela politikasını uzun zamandır hedef tahtasına oturttuğu Küba çerçevesi etrafına kurması, buna birer örnek. Gazete, Bolton'un, ”beceriksiz ve yolsuz” olarak tanımladığı Birleşmiş Milletler'le işbirliğini sona erdirme çabalarının odağında da yer aldığının altını çiziyor.