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5 Mart Cumartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

05.03.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Mart Cumartesi deprem listesi hafta sonunun ilk gününde yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Erzincan, Bingöl, Elazığ, Bursa ve Muğla gibi bazı illerimizde sarsıntı meydana geldi. 5 Mart Cumartesi günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 5 Mart 2022 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

5 Mart Cumartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

5 Mart Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Erzincan, Bingöl, Elazığ, Bursa ve Muğla gibi bazı illerimizde deprem meydana geldi. 5 Mart Cumartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internet üzerinde araştırmaya başlandı. 5 Mart Cumartesi günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

5 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.05 07:37:17 36.9873 27.6570 7.9 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.05 06:44:10 39.8332 40.1950 29.8 -.- 1.4 -.- CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.03.05 06:40:42 39.3400 40.7118 5.0 -.- 2.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2022.03.05 06:16:49 38.7147 40.2058 14.8 -.- 1.5 -.- HASBEY-PALU (ELAZIG) İlksel
2022.03.05 06:08:51 40.3710 29.4477 1.6 -.- 1.0 -.- PASAPINAR-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.03.05 05:58:51 37.1262 28.3342 26.5 -.- 1.2 -.- DOGAN-(MUGLA) İlksel
2022.03.05 05:32:54 36.4567 27.1653 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.03.05 04:53:07 38.7703 26.5712 7.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.03.05 04:04:56 37.0625 28.1832 26.8 -.- 0.8 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2022.03.05 03:23:47 36.9237 27.3295 10.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.05 03:21:40 40.3900 27.6178 8.4 -.- 2.8 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.03.05 03:02:06 37.0385 28.4172 8.0 -.- 1.6 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.05 02:50:36 36.3610 36.1058 5.3 -.- 1.2 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2022.03.05 02:37:20 37.0532 28.4258 1.9 -.- 0.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.05 02:09:09 38.3222 38.8482 5.0 -.- 1.7 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2022.03.05 01:11:29 37.0448 28.3608 6.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.05 00:16:40 37.0663 28.3982 24.0 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.05 00:08:40 39.1432 29.0523 18.3 -.- 1.5 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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deprem kandilli rasathanesi Bingöl Bursa Muğla
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