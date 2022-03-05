5 Mart Cumartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

5 Mart Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Erzincan, Bingöl, Elazığ, Bursa ve Muğla gibi bazı illerimizde deprem meydana geldi. 5 Mart Cumartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internet üzerinde araştırmaya başlandı. 5 Mart Cumartesi günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

5 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.05 07:37:17 36.9873 27.6570 7.9 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.05 06:44:10 39.8332 40.1950 29.8 -.- 1.4 -.- CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2022.03.05 06:40:42 39.3400 40.7118 5.0 -.- 2.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2022.03.05 06:16:49 38.7147 40.2058 14.8 -.- 1.5 -.- HASBEY-PALU (ELAZIG) İlksel

2022.03.05 06:08:51 40.3710 29.4477 1.6 -.- 1.0 -.- PASAPINAR-ORHANGAZI (BURSA) İlksel

2022.03.05 05:58:51 37.1262 28.3342 26.5 -.- 1.2 -.- DOGAN-(MUGLA) İlksel

2022.03.05 05:32:54 36.4567 27.1653 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.03.05 04:53:07 38.7703 26.5712 7.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.03.05 04:04:56 37.0625 28.1832 26.8 -.- 0.8 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel

2022.03.05 03:23:47 36.9237 27.3295 10.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.05 03:21:40 40.3900 27.6178 8.4 -.- 2.8 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.03.05 03:02:06 37.0385 28.4172 8.0 -.- 1.6 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.05 02:50:36 36.3610 36.1058 5.3 -.- 1.2 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel

2022.03.05 02:37:20 37.0532 28.4258 1.9 -.- 0.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.05 02:09:09 38.3222 38.8482 5.0 -.- 1.7 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel

2022.03.05 01:11:29 37.0448 28.3608 6.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.05 00:16:40 37.0663 28.3982 24.0 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.05 00:08:40 39.1432 29.0523 18.3 -.- 1.5 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

