5 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 5 Mart 2022 Cumartesi

5 Mart Cumartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın internet sitelerinde yer verdikleri açıklamaya göre arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa ve Başakşehir gibi bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ hangi ilçe ve noktalarda elektrik kesintisi yaşanacağına ilişkin güncel listeye her gün internet silerinde yer veriyor. 5 Mart Cumartesi günü için vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 5 Mart 2022 Cumartesi Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili ayrıntılara haberimizde ulaşabilirsiniz...

5 MART ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 5 Mart 2022 Cumartesi günü için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

5 MART İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ARNAVUTKÖY

NO: 12504398

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAZMA, BAĞDAGÜL, BEHİYE, BOZDOĞAN, CANNUR, DARI, KÖŞKLER, MUAZZAM, MÜRVER, PAYİDAR, PİNHANİ, RUHSAR, SEVBAN MEHMET, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, ULUBAY, VAKIF, YENİÇARŞI, ZELİHA, ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İMRAHOR sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12504404

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah YENİÇARŞI sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12630317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-FATİH mah AKGÜN sk bölgelerinde 05/03/2022 11:00:00 - 05/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431926

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYANOĞLU, AZİM, SÖĞÜTÖZÜ, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 05/03/2022 11:00:00 - 05/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 12372316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF SAMİ TOKER, ATATÜRK, BARBAROS 1, FERİT SIDAL, KARATAŞ, KAYALAR, TAŞOVA sk / ZAFER mah AKŞEMSETTİN, ATATÜRK, BARBAROS 1, EŞREFBEY, SARIGÜL, TAŞKENT, YOLÜSTÜ sk bölgelerinde 05/03/2022 00:00:00 - 05/03/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12373316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BAHÇIVAN, GÖL, MELİS sk / ZAFER mah 1.BAHÇECİK, AKATLAR, AKYOL, AKŞEMSETTİN, ATATÜRK, AYŞEÇAVUŞ, BİLGİLİ, EŞREFBEY, HALİLBEY, OKUMUŞ, SARDUNYA 1, SİTE 3, TAŞKENT, TEBRİZ, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 05/03/2022 03:30:00 - 05/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12601457

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, EFE, ELVAN, FERİT SELİMPAŞA, LATİF DİNÇBAŞ, ORHAN TUĞSAVUL, PAPATYALI, ŞİMŞEK 1 sk / SOĞANLI mah ALPAY, BİRLİK, CAMİ 2, FERİT SELİMPAŞA, GÜRBÜZ, HABİB ÖZHAN, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, MUCİZE, ORKİDE, SEVİNÇ, TUNA, UMUT, İLHAN sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 12446323

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah TEPE sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1405., 1417., 1418., 1423., 1424., 1425., 1426., 1427., 1428., 1429., 1439., 1440., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., CAMİ YOLU, SABİA, İSTİKLAL sk / MAHMUTBEY mah 2537., 2538., 2628., 2652., 2655., 2656., 2657., 2658., 2660., 2661., 2662., DEVEKALDIRIMI, DİLMENLER, TAŞOCAĞI YOLU sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BAYRAK, 1.BURCU, 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.NERGİZ, 1.NİLÜFER, 1.SANCAK, 1.SARMAŞIK, 1.YAĞIZ, 1904, 2.GÜLER, 2.YAVUZ, 2.ŞAHİN, 3.BARIŞ, 3.ZAFER, 3.İNÖNÜ, 4.FATİH, BAHARİYE, GÜRLER, OSMANCIK, SÜPHAN, ZENGİN, ŞEHİT KEMAL DEMİR sk / TEVFİKBEY mah TEKİN sk bölgelerinde 05/03/2022 10:00:00 - 05/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 12251826

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah PREVEZE sk bölgelerinde 05/03/2022 00:01:00 - 05/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251813

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk bölgelerinde 05/03/2022 00:01:00 - 05/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12352316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1127. sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 12251837

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AYANCIK, GÜLAY, KOSOVA, TOK, YEŞİL ÇİMEN sk bölgelerinde 05/03/2022 10:00:00 - 05/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 12504617

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12601320

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah CAMİMEYDANI, DAMLA, DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ ÇIKMAZI, EFTELYA, EMİRHAN, GÜLBAHAR, KARAKIŞ, SARDUNYA, ZAMBAK, ZERDALİ sk / GAYRETTEPE mah PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk bölgelerinde 05/03/2022 10:00:00 - 05/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 12538316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431849

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12518324

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 81., 82., 84., 87., 88., PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 05/03/2022 13:00:00 - 05/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 12446404

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah DÜNYA SAĞLIK, HARİCİYE KONAĞI, İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/03/2022 00:00:00 - 05/03/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12087775

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah KILBURNU sk / HACIAHMET mah İLYAS BEY sk / KAPTANPAŞA mah SİNAN PAŞA YUMAK sk / KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ, MEMURLAR, OKMEYDANI sk / ŞEHİT MUHTAR mah TARLABAŞI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah DUYGU ÇIKMAZI, GEDİZ, HİLAL, OZAN, PINAR, SEVGİ sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KEKLİK, SULTAN, TANIR sk / HALİL RIFAT PAŞA mah AREL, AYDINLIKTEPE sk / PAŞA mah 1. HAKAN, 1. ÇINARLI, 2. HAKAN, 2. ÇINARLI, ADALET, AKIN, ARALIK 1, AVUKAT, AY, BAHADIR 1, BAHAR 1, BAHÇE, BATI, CAMİ ARALIĞI, CENGİZ, CİVELEK, DARÜLACEZE YOLU, DERMAN, DERNEK, DUTLUK, DİLEK, EMEK, ERDEK, ESEN 1, EVREN, FERACE, GÖNÜL, GÜL, GÜLER 1, GÜLŞEN, GÜNEY 4, GÜZELBAHÇE 1, HASRET, HİLAL 2, KAHRAMANBEY, KURŞUN, KÖŞK, LEYLAK, MEYDAN, NEŞE, POYRAZ 1, SAFFET, SAVAR, SELMAN, SEVİL, SEVİMLİ, SULTAN, TOPEL, TURANBEY, YAY MEYDANI, YEŞİLTEPE, ÇAKIL, ÇEŞME 1, ÜLKER, İNCİ, İNCİRLİ DEDE, ŞAHİNLER 1 sk / YAYLA mah 2. ORTAKIR, BADEM, BAKIR, BEGONYA, BİRİNCİ YOL, CİN DERESİ, DOLUNAY, ECZACI, ERDEM, GÖKÇE, GÜVEN, HİLAL, ILGAZ, KISA, KONACIK, KORANTİ, SEBAHATTİN DELİCE, SELVİ, SEVGİ, TALİMHANE, YAY MEYDANI, ÇEŞME, ÜNAL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 05/03/2022 00:00:00 - 05/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12497317

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ARKOÇ, ATAÇ, BEYAZ, BÖĞÜRTLEN, DEFNE, DEMİRKIRAN, DOĞANAY, DÖNEM, ERDEMLİ, FATİH SULTAN, GENİŞ, GEZEN, IŞILDAK, KAYA, KESKİN, KILIÇ, MEYDAN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, NESİL, OKÇULAR ARALIĞI, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, SÜSLÜ, TEPE ÜSTÜ, UMAR, UMAR ARALIĞI, YAMAK, YAYLA, YAYLA ARALIĞI, YAYLA ÇIKMAZI, ZERAFET, ÇAĞDAŞ, ÇINAR, ÇİLESİZ, ÖNEM, ÖZGÜL, ÖZGÜL ARALIĞI, ÖZLEM, İPEKLİ, ŞEHİT ER MURAT CELEP sk / HALICIOĞLU mah SALLABAŞ sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BAHÇELİ HAMAM sk / KEÇECİ PİRİ mah MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AYDIN, FATİH SULTAN, KUZEY, OKUL sk bölgelerinde 05/03/2022 01:00:00 - 05/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431611

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah BANKA sk / BEREKETZADE mah BANKALAR, BANKER, BEREKETZADE MEDRESESİ, HACI ALİ, KART ÇINAR sk bölgelerinde 05/03/2022 12:00:00 - 05/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 12616316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah BELEN, BİLLUR sk / SİNANOBA mah BİLLUR, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 12348344

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- ÇANAKÇA mah AMBARLI, BAHÇELİ, BALCILAR, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, EKOL ÇIKMAZI, GÜNGÖR, GÜVERTE ÇIKMAZI, GÜZİN ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, PERİ ÇIKMAZI, PİREN, SAFRAN, STAD, TAŞ ÇIKMAZI, UYSAL, YANKI ÇIKMAZI, YOLAÇAN, ÇANAKÇI DEDE , ÇINAR, İBRAHİMÇAVUŞ sk bölgelerinde 05/03/2022 09:30:00 - 05/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12609316

İSTANBUL CATALCA ilce MERKEZ-BAHŞAYİŞ mah AKSARAY, ATABEY, CEMAHİR, DAĞ ÇİLEĞİ, FEYZULLAH, KURUÇEŞME, SÜTÇÜ PINAR, ÇAMLIKTEPE, ÇANAKKALE, ÇAĞRIBEY, ÇINARLAR, ÇOTANAK, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİÇEKTEPE, İZZETTİN sk / MURATBEY MERKEZ mah ERİKLİ, NARDALI, ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 05/03/2022 09:30:00 - 05/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 12431834

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1636., 1639., 1641., 1643., 1644., 1645. sk / ORHAN GAZİ mah 1657., 1658., 1659. sk bölgelerinde 05/03/2022 00:00:00 - 05/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12406327

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-425, G-57, G-58, G-590, G-60, G-61, G-76 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 471., 472., 476. sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 12251678

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah GÜNEY, VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431601

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIRIM BEYAZIT sk / KARADOLAP mah AYÇİÇEK sk / PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, BİBERİYE , HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, TOPRAKÇI , ZİYADE, İSKENDER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, PULLU sk / KARADENİZ mah 1179. sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., 2705., 2714., 2714/2., 2716., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, Z-1 sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇAY, AKÇİN, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HİLAL, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KANDİL, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KINALI, KIR, KIZILCIK, LALE, LAVANTA, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MESCİT, MEVSİM, MİRAÇ, NADİDE, NAMLI, NERGİS, NEŞE, OKUL YOLU, PAPATYA, PELİKAN, PELİN, PETEK, PINAR, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SALKIM, SARDUNYA, SARNIÇ, SELAM, SELVİ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, VAKFIKEB bölgelerinde 05/03/2022 09:30:00 - 05/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 12548320

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah HACI KADIN sk / SÜMBÜL EFENDİ mah ALPER, ALİ FAKİH, ALİ FAKİH ÇEŞMESİ, DERVİŞ MEHMET, HACI KADIN, KEMANCI SİTELERİ, YAZICI, YAZICILAR sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12549316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah CAMİ 1., KALAYCI BEDRİ, KÜRKÇÜBAŞI HAMAMI, MUTAF, TATLI KAYNAK, TÜTÜNCÜ RASİM, YEDİKULE, YEDİKULE İSTASYONU, İMAM HÜSEYİN, İMAM SEFA, İMRAHOR İLYASBEY sk bölgelerinde 05/03/2022 12:00:00 - 05/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12602325

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN KAHVECİ, BÂLİPAŞA, FEVZİPAŞA, FEYZULLAH EFENDİ, HALICILAR, MUHTAR HÜSNÜ, OKUMUŞ ADAM, SARIGÜZEL, VATANPERVER, ÇİFTE KUMRULAR sk / EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA AKARCASI, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, SİLAHTAR MEKTEBİ, TÜLCÜ sk / HACI KADIN mah AZEP ASKERİ, DARÜLHADİS, KATİP ÇELEBİ, MUABBİR, MÜHENDİS sk / KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, AKİFPAŞA, AYNACI ÇIKMAZI, BOZDOĞAN KEMERİ, CEMAL YENER TOSYALI, CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI, CÜCE ÇEŞMESİ, DARÜLELHAN, DEDEEFENDİ, HALLAC-I MANSUR ÇIKMAZI, ISLAH, KALENDER MEDRESESİ, ŞEHZADE CAMİİ sk / KEMALPAŞA mah ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, GENÇTÜRK, SELİMPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ÖMER YILMAZ, ŞİRVANİZADE sk / MESİHPAŞA mah AKSARAY, CEYLAN, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA, ORDU, SAİTEFENDİ, İHTİSAP AĞASI, ŞAİR HAŞMET sk / MOLLA FENARİ mah VEZİRHANI, YENİÇERİLER sk / MOLLA HÜSREV mah AKİFPAŞA, ATATÜRK, AZEP ASKERİ, CEMAL YENER TOSYALI, HİMMET, KALENDER MEKTEBİ, KATİP ÇELEBİ, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, MÜŞKÜLE, REVANİ ÇELEBİ, TAŞTEKNELER, VEFA, ÜZÜMCÜ sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, BALİPAŞA YOKUŞU, DOĞRAMACI, DİVAN-I ALİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, HATTAT, KAFESLİ ÇADIR, MUTRİP, MÜSELLİM, NEVİYE, SEMİH, SİNEKLİ MEDRESE, TÜLCÜ, TİYATRO, YAHYAPAŞA, YENİÇERİLER sk / MİMAR KEMALETTİN mah ABIHAYAT, AĞA ÇEŞMESİ, BEYAZIT KARAKOL, BÖREK bölgelerinde 05/03/2022 20:00:00 - 05/03/2022 20:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12603316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, BAB-I ALİ, BAŞMUHASİP, CAĞALOĞLU HAMAMI, DİVANYOLU, HOCA RÜSTEM, HOCA RÜSTEM MEKTEBİ, HİMAYE-İ ETFAL, MOLLA FENARİ, NUR-U OSMANİYE, TAŞSAVAKLAR, ÇATALÇEŞME sk / BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, HARİKZEDELER, ORDU, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk / BEYAZIT mah KALPAKÇILARBAŞI, SANDAL BEDESTENİ, TAVUK PAZARI, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ŞEYH HAMDULLAH sk / EMİN SİNAN mah FEYZİYE MEKTEBİ, KADIRGA HAMAMI, KADIRGA LİMANI, KATİP SİNAN, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ sk / KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FETHİBEY, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, MİMARBAŞI, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ŞEHZADEBAŞI, ŞİRVANİZADE sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah CİNCİ MEYDANI, DÖNÜŞ, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN ÇIKMAZI, PİDECİ, ÖZBEKLER, ŞEHSUVARBEY sk / MOLLA FENARİ mah ATİK ALİPAŞA MEDRESESİ, BAB-I ALİ, BİLEYCİLER, HÜSEYİNAĞA CAMİİ, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER PAZARI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MEDRESE ÇIKMAZI, TAVUK PAZARI, TÜRBEDAR, YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, İSKENDER BOĞAZI sk / MUHSİNE HATUN mah ALİŞAN, BABAYİĞİT, BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, CEMRE, EVCİN, FINDIKKIRAN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, KANTARCI SÜLEYMAN, MOLATAŞI, MÜSTEŞAR, NİŞANCA HAMAMI, SAMSA, SEVGİ, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, ASMAKANDİL, ASMALIHAN, BAHÇELİKAHV bölgelerinde 05/03/2022 20:00:00 - 05/03/2022 20:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 12431601

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIRIM BEYAZIT sk / KARADOLAP mah AYÇİÇEK sk / PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, BİBERİYE , HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, TOPRAKÇI , ZİYADE, İSKENDER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, PULLU sk / KARADENİZ mah 1179. sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., 2705., 2714., 2714/2., 2716., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, Z-1 sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇAY, AKÇİN, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HİLAL, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KANDİL, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KINALI, KIR, KIZILCIK, LALE, LAVANTA, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MESCİT, MEVSİM, MİRAÇ, NADİDE, NAMLI, NERGİS, NEŞE, OKUL YOLU, PAPATYA, PELİKAN, PELİN, PETEK, PINAR, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SALKIM, SARDUNYA, SARNIÇ, SELAM, SELVİ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, VAKFIKEB bölgelerinde 05/03/2022 09:30:00 - 05/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251868

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, HAMAM, KANARYA, MARMARA, MELEK, MELEK HATUN, ORDU, PTT ARKASI, SAKARYA, SEKBAN, SEVEN, YAKAMOZ, YEŞİLAY, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ŞİRİN sk / YENİDOĞAN mah ALT, CAMİ, DİRSEK, KUYU, ORDU, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, YEŞİLAY, ÇİĞDEM, ŞİRİN sk bölgelerinde 05/03/2022 09:30:00 - 05/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 12348324

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah ALİBEY sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY, BURCU, CEYLAN, DESTAN, ECE, EMEL, GAMZE, HİMMET, KARAMEŞE, KEMERBURGAZ, KORU, LİSE, OSMANPAŞA, PINARALTI, TATLIPINAR, ULUEREN, ZARİF, ÇINAR, ÇİM sk / NURTEPE mah ALİBEY, AYLİN, BİRGÜL, DRAM, KARDEŞLER, MESKEN, MEYAN, NASİP, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, ZAMAN, ÇAM, ÇAPRAZ sk bölgelerinde 05/03/2022 01:00:00 - 05/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12504696

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 05/03/2022 10:00:00 - 05/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12599316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAŞARAN, CİHANŞAH, GÖKÇE, KANARYA sk bölgelerinde 05/03/2022 11:00:00 - 05/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 12504496

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 603., BEYAZIT, HÜRRİYET sk / GÜLTEPE mah 1.CENGİZ TOPEL, 1.SEVİM, 3.BAHAR, BAĞLAR, DELİ ORMAN, DELİKANLI, ERDOĞAN, GİRNE, HACIOĞLU, HATAY, REYHAN, SEZEN, SEZGİN, ÖZEL YOL, İLKNUR, ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ sk / YENİ MAHALLE mah ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / YEŞİLOVA mah 1.FIRAT, 2.AŞIK VEYSEL, 2602., 3.GAZİ, DELİ ORMAN, FEVZİ ÇAKMAK, HAVADAR, KOCATEPE, REYHAN, SAKARYA, YÜKSEL, ÇUKUR, ÖZKAN sk bölgelerinde 05/03/2022 10:00:00 - 05/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 12601365

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah IŞILDAK, ORMANADA sk bölgelerinde 05/03/2022 02:00:00 - 05/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12601379

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah ACARLAR-FULYA, ACARLAR-IHLAMUR, ACARLAR-KASIMPATI, ACARLAR-KAYIN, ACARLAR-MEŞE, ACARLAR-MİMOZA, ACARLAR-SELVİ, ACARLAR-ÇINAR, KİLYOS. sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12601392

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah BAY BAŞKANLAR, GÜLAĞACI, LEVREK, MARİNA, MAVİ SU, MELTEM, PALANGA, PINAR, TAHİR REİS, TATLISU, YEŞİLGÖL, ZİNCİRBURNU, ÇAKIL, ÇAKIRGÖL, ÇAĞIRANKAYA, ÇUKUR DENİZ, ŞAHİNAĞA sk bölgelerinde 05/03/2022 11:00:00 - 05/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 12406325

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALTINÇEŞME sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12513317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜNTEKİN, GÜVENLER, GİRAY, KARADUMAN, KİRİŞHANE, ORTAKLAR sk bölgelerinde 01/01/1999 00:00:00 - 01/01/1999 00:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431826

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah EBRAR, ECLA, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 12317467

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah AKIN, BAHÇE, CENGİZ, ESEN 1, GÖNÜL, GÜLŞEN, GÜNEY 4, MEYDAN, SEVİL sk bölgelerinde 05/03/2022 10:00:00 - 05/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12301316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET sk bölgelerinde 05/03/2022 14:00:00 - 05/03/2022 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 12251671

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2385., 2386., 2386/1., 2386/3., 2387., 2389., 2389/1., 2389/2., 2390., 2390/1., 2390/2., 2391., 2393/1., 2424., C-1, ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 05/03/2022 00:05:00 - 05/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251677

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2395., 2396., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2850/3., 2851., 2854., 2858., 2861., 2862., 2863., 2864., 2865., 2866., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2874. sk bölgelerinde 05/03/2022 00:05:00 - 05/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431601

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIRIM BEYAZIT sk / KARADOLAP mah AYÇİÇEK sk / PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, BİBERİYE , HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, TOPRAKÇI , ZİYADE, İSKENDER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, PULLU sk / KARADENİZ mah 1179. sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., 2705., 2714., 2714/2., 2716., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, Z-1 sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇAY, AKÇİN, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HİLAL, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KANDİL, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KINALI, KIR, KIZILCIK, LALE, LAVANTA, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MESCİT, MEVSİM, MİRAÇ, NADİDE, NAMLI, NERGİS, NEŞE, OKUL YOLU, PAPATYA, PELİKAN, PELİN, PETEK, PINAR, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SALKIM, SARDUNYA, SARNIÇ, SELAM, SELVİ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, VAKFIKEB bölgelerinde 05/03/2022 09:30:00 - 05/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 12601760

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/22., G/22/2., G/26., G/26/1., G/27. sk bölgelerinde 05/03/2022 10:00:00 - 05/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12601766

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/17., SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 05/03/2022 12:00:00 - 05/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251814

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DOKUMACILAR SİTESİ, KARACABEY sk bölgelerinde 05/03/2022 14:00:00 - 05/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12520320

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FATİH ŞEHİTLERİ, GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 05/03/2022 16:00:00 - 05/03/2022 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 MART AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

5 MART BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

