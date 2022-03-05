5 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2022 Cumartesi

5 Mart su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ Ataşehir ve Eyüpsultan'da su kesintisi yapılacağını açıkladı. Öte yandan 5 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 5 Mart 2022 Cumartesi günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

5 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

5 Mart 2022 Cumartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak ilçe ve noktalar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden duyuruldu. İşte 5 Mart 2022 Cumartesi günü suların kesik olduğu ilçe ve noktalar...

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 5 MART 2022 CUMARTESİ

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İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.03.2022 00:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.03.2022 02:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

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https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

