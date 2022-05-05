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  4. 5 Mayıs 2022 koronavirüs verileri açıklandı! İşte tabloda son durum

5 Mayıs 2022 koronavirüs verileri açıklandı! İşte tabloda son durum

05.05.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 1253 kişi koronavirüse yakalanırken 11 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 520 bin 160 doza yükseldi. İşte tabloda son durum...

5 Mayıs 2022 koronavirüs verileri açıklandı! İşte tabloda son durum

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 1253 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi.

AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 101 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 1253 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1782 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 520 bin 160 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

5 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

5 mayıs


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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