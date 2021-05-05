5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedir? İşte Ebeler Günü mesajları ve sözleri...

Türkiye de ebeleri ve ebelik mesleğini oldukça önemsiyor. Dünyanın en eski meslekleri arasında yer alan ebelik mesleğine dikkat çekmek ve birçok önemli konularda toplumu bilinçlendirmek için, 21-28 Nisan tarihleri Ebeler Haftası olarak kutlanıyor.

EBELER GÜNÜ NEDİR?

Ebelik, gebelik zamanlarında gebeliğin gözetimi ve teşhisiyle bir kadına normal doğum yaptırmakla görevli kişilerdir. Ebeleri onurlandırmak adına özel bir gün olarak kutlanması düşüncesi ilk kez 1987’de Hollanda’da Uluslararası Ebeler Konfederasyonunun gerçekleştirdiği konferansta ortaya atıldı.

Bu fikrin ardından Ebeler Günü ilk defa 7 Mayıs 1991’de kutlandı. O dönemlerden bu yana her sene 5 Mayıs, Dünya Ebeler Günü olarak kutlanıyor.

EBELER HAFTASI NEDİR?

Türkiye’de Dünya Ebeler Günü dışında dünyanın en eski mesleklerinden olan ebelik mesleğine daha da dikkat çekmek, doğum öncesi ve doğum sonrası anne ve bebek bakım hizmetleri, ana-çocuk sağlığı, anne ve bebekle ilgili koruyucu tedbirler gibi konularla ilgili toplumu bilinçlendirmek adına 21-28 Nisan tarihleri arasında Ebeler Haftası kutlanmaktadır.