5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedir? İşte Ebeler Günü mesajları ve sözleri...

Türkiye de ebeleri ve ebelik mesleğini oldukça önemsiyor. Dünyanın en eski meslekleri arasında yer alan ebelik mesleğine dikkat çekmek ve birçok önemli konularda toplumu bilinçlendirmek için, 21-28 Nisan tarihleri Ebeler Haftası olarak kutlanıyor.
EBELER GÜNÜ NEDİR?
Ebelik, gebelik zamanlarında gebeliğin gözetimi ve teşhisiyle bir kadına normal doğum yaptırmakla görevli kişilerdir. Ebeleri onurlandırmak adına özel bir gün olarak kutlanması düşüncesi ilk kez 1987’de Hollanda’da Uluslararası Ebeler Konfederasyonunun gerçekleştirdiği konferansta ortaya atıldı.
Bu fikrin ardından Ebeler Günü ilk defa 7 Mayıs 1991’de kutlandı. O dönemlerden bu yana her sene 5 Mayıs, Dünya Ebeler Günü olarak kutlanıyor.
EBELER HAFTASI NEDİR?
Türkiye’de Dünya Ebeler Günü dışında dünyanın en eski mesleklerinden olan ebelik mesleğine daha da dikkat çekmek, doğum öncesi ve doğum sonrası anne ve bebek bakım hizmetleri, ana-çocuk sağlığı, anne ve bebekle ilgili koruyucu tedbirler gibi konularla ilgili toplumu bilinçlendirmek adına 21-28 Nisan tarihleri arasında Ebeler Haftası kutlanmaktadır.
EBELER HAFTASI MESAJLARI
En güzel tokat ebe şaplağıdır, hayat kazandırır. Tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutluyorum.
Tüm ebelerin, ebeler haftası kutlu olsun.
Hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, özverili, cefakâr ve yüreği insan sevgisiyle dolu Beyaz Meleklerimizin "21-28 Nisan Ebeler Haftası’nı yürekten kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim...
Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, yeni bir çocuk için işinin kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan Ebelerimizin ebeler haftası kutlu olsun.
Ülkemizin dört bir tarafında Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bütün ebelerimizin, 21- 28 Mayıs Ebeler ve Hemşireler Haftası’nı kutluyor, meslek hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum.
Anne ve bebek ölüm oranlarının büyük bir hızla indirilmesinde ebelerimizin rolü büyüktür. Tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’ nı kutluyorum.
Ebeler, sağlık hizmetinin kutsal anasıdır. Tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutlarım.
Sevgi ve şefkatle miniklerin hayatlarına dokunan tüm ebelerin, Ebeler Haftası’nı kutlarız.
Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olan, doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmeye çalışan, aileye istek ve özlemle beklenen birinin katılımını sağlayan, dünyaya gözlerimizi açarken ilk gördüğümüz, bizleri ilk kucağına alan tüm ebelerin “Ebeler Haftası’nı kutlarım.
Sağlık sektörünün en önemli parçalarının başında gelen Ebeler için her zaman ilk önceliği anne ve bebeğin sağlığıdır. Dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlar olan ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutlarız…
Köy ebesi yollarda, kışın, buzda, karlarda, gece gündüz,sozlersitesi.com en soğuk havalarda dolanır durur. Yağmur çamur altında, hele kar yağdığında; bazen yollar kapanır, gider katır sırtında.
Mesleklerinin kutsallığına inanarak büyük bir sevgiyle insanımıza hizmet eden, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan tüm ebelerimizin ülkemizin sağlığına yaptıkları katkılardan dolayı 21-28 Nisan Ebeler Haftası’nı kutlarım.
Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden biride ebeliktir… 21 – 28 Nisan Ebeler Haftası Kutlu Olsun…
Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, yeni bir çocuk için işinin kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm ebelerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftası’nı Kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.
Anne ve bebeklerimizin sağlığı için normal doğumu tercih ediyoruz. Tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutlarım.
Tüm evlerin ailesidir; Çünkü gebelerin hepsi onu bekler ev ev gezip çok canları kurtarır.
Ağır fedakârlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutlarım.
Ebeler Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.
Ebelik insanlığın var oluşu ile başlar. Tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutlarım.
Çocuğumuzun sağlığı için ilk dokunuş ebenden. Tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutlarım.
İlk görüşte aşk diye bir şey olsaydı eğer, herkes ebesine aşık olurdu. Tüm ebelerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftası’nı Kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.
Doğum öncesinde, anında ve sonrasında gece gündüz demeden fedakârca hizmet veren tüm ebelerimizin ebeler haftasını kutlarız.
Zaman kavramı gözetmeksizin tüm zorluklara rağmen özveri ile bu kutsal görevi yerine getiren tüm ebelerimizin, 21-28 Nisan Ebeler Haftası’nı en içten dileklerimizle kutlarız.