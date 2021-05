5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedir? İşte Ebeler Günü mesajları ve sözleri...

Bu fikrin ardından Ebeler Günü ilk defa 7 Mayıs 1991’de kutlandı. O dönemlerden bu yana her sene 5 Mayıs, Dünya Ebeler Günü olarak kutlanıyor.

EBELER HAFTASI MESAJLARI

En güzel tokat ebe şaplağıdır, hayat kazandırır. Tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutluyorum.

Eline doğduğumuz, dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlar olan ebelerimizin ‘Ebeler Haftası’nı kutluyorum...

Tüm ebelerin, ebeler haftası kutlu olsun.

Hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, özverili, cefakâr ve yüreği insan sevgisiyle dolu Beyaz Meleklerimizin "21-28 Nisan Ebeler Haftası’nı yürekten kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim...

Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, yeni bir çocuk için işinin kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan Ebelerimizin ebeler haftası kutlu olsun.

Ülkemizin dört bir tarafında Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bütün ebelerimizin, 21- 28 Mayıs Ebeler ve Hemşireler Haftası’nı kutluyor, meslek hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum.

Anne ve bebek ölüm oranlarının büyük bir hızla indirilmesinde ebelerimizin rolü büyüktür. Tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’ nı kutluyorum.

Ebeler, sağlık hizmetinin kutsal anasıdır. Tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutlarım.