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"5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 13:17 | Son Güncelleme

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Yoğun Bakım Derneği ve Bisikletliler Derneği iş birliğiyle bisiklet turu düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Yoğun Bakım Derneği ve Bisikletliler Derneği iş birliğiyle "5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü" kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Kalamış Atatürk Parkı önünden başlayan bisiklet turu, Caddebostan ve Bağdat Caddesi güzergahında devam ederek Atatürk Parkı önünde sona erdi.

Bisiklet turuna da katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Yoğun Bakım Hayata Bağlar" temasıyla düzenlenen etkinlikte, bisikletin hem spor hem de ulaşım aracı olduğunu söyledi.

Kilo ve hareketsizliğin önemli sorunlardan olduğunu belirten Memişoğlu, "Toplumun sağlığının, onlar hastalanmadan korunması gerektiğini, sağlıklı kalmanın çok daha önemli olduğunu belirtmek ve bunun farkındalığını oluşturmak için buradayız. Etkinliğe ailece katılıyoruz. Hareket çok önemli. Hareketin genç neslimizin dinç kalmasını sağlayacağını da düşünüyoruz." diye konuştu.

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5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü

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