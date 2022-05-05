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5 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgula

05.05.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi 5 Mayıs akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Çekilişin sonuçlarına, haberimizden ve haberde yer alan linkten ulaşabilirsiniz. 5 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...

5 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgula

Süper Loto çekilişi her hafta üç kez gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonucunda talihliler, ödülün sahibi oluyor. 5 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...

5 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgula

5 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

5 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Ayrıca çekiliş sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' internet adresinden sorgulanabilir.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.


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Milli Piyango
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