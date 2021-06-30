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  4. 5 metre derinliğinde! Gören şaşkına döndü, yetkililere haber verdiler

5 metre derinliğinde! Gören şaşkına döndü, yetkililere haber verdiler

30.06.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Yeşilçukurca köyünde oluşan ve obruğu andıran 5 metre derinliğindeki çukur, köy sakinlerini tedirgin etti.

5 metre derinliğinde! Gören şaşkına döndü, yetkililere haber verdiler

Köyün yaklaşık 150 metre dışındaki Devlez Deresi mevkiinde yer alan dere yatağında meydana gelen göçük sonucu oluşan çukur, köylüler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Yeşilçukurca Köyü Muhtarı Mustafa Bal, çukuru gördüklerinde şaşırdıklarını ve oluşan çukurun çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yetkililere haber verdiklerini söyledi.

"KONUYU YETKİLİLERE BİLDİRDİK"

Bal, "Köyümüz Devlez Deresi mevkiinde yaklaşık 5 metre derinliğinde 9-10 metrekare genişliğinde bir çukur meydana geldi. Köyümüz rakım olarak yüksek bir köy, altından yeraltı suları geçtiği için obruk oluştuğunu düşünüyoruz. Konuyu yetkililere bildirdik. Uzmanlar incelemede bulunursa nasıl oluştuğunu öğrenmiş olacağız” dedi.

Kaynak: İHA

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Bilecik
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