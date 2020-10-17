HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5 metre yükseklikteki çardaktan düşen vatandaş yaralandı

5 metre yükseklikteki çardaktan düşen vatandaş yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 14:48 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki çardaktan düşerek yaralandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki çardaktan düşerek yaralandı. Yaralı şahıs, ambulans ile kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde Hayrettin Özgüner (55) isimli vatandaş, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunan çardaktan aşağı düştü. Düştüğü yerde taş bulunan kişi yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Hayrettin Özgüner, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana’ya sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Hayrettin Özgüner’in düştüğü yerde inceleme yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararıYargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Görenler hemen polisi aradı, gerçek sonradan ortaya çıktıGörenler hemen polisi aradı, gerçek sonradan ortaya çıktı
YDS sınav sonuç tarihleri belli olduYDS sınav sonuç tarihleri belli oldu
1/
En Çok Okunan Haberler
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Aliyev'den flaş açıklama
Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Aliyev'den flaş açıklama
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Diğer Haberler
Hareketli anlar! Vatandaş dinamit sanıp polisi aradı, alçı kalıpları çıktı
Görenler hemen polisi aradı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Esenyurt'ta 3 taksicinin öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
3 taksinin öldüğü olayla ilgili yeni görüntüler
İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Cesedi izleyerek piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Son dakika! Turuncu listedeki terörist Mehmet Nuri Husidur etkisiz hale getirildi
Mehmet Nuri Husidur öldürüldü
Yeni parti iddiası geldi... Aslı Baykal kimdir, kaç yaşında? Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın hayatı!
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal kimdir?
Kadıköy'de pitbull cinsi köpeğiyle taksiye binmek istedi ortalık karıştı
Pitbull cinsi köpeğiyle taksiye binmek istedi ortalık karıştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.