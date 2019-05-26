5 metreden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, yoldan çıkarak 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi'nde, Toplu Konut Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ATE 60 plakalı otomobil, virajı alamayarak 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü. Ters dönen aracın içerisinde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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