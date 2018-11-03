5. Milas Zeytin Hasat Şenliği

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği başladı.

Baltalıkapı Meydanı'ndan Atapark'a düzenlenen kortejin ardından halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Vali Esengül Civelek, burada yaptığı konuşmada, zeytin ve zeytinyağının Muğla'nın ekonomik ve sosyal hayatında önemli yeri bulunduğunu söyledi.

Zeytin üreticilerinin hasat döneminde emeklerinin karşılığını almasını temenni eden Civelek, "Muğla olarak uygun iklim koşullarımız ve verimli topraklarımızda zeytin yetiştiriyoruz. Çok sayıda çiftçimiz için zeytincilik geçim kaynağı. Ekonomik ve sosyal açıdan değeri yüksek bir ürün." dedi.

Zeytinyağının insan sağlığında ve beslenmesinde, sağlıklı toplum ve nesiller oluşturulmasında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Civelek, şöyle konuştu:

"Zeytin ve zeytinyağının üretimini, kalitesini artırmak, marka yaratmak üzere Milas ilçemizde son yıllarda üreticiler ve özel sektör iş birliğinde zeytinciliğin geliştirilmesi, zeytin ağaçlarının çoğaltılması ve mevcut alanlara yenilerinin ilave edilmesi, zeytinyağı sıkım tesislerinin modernleştirilmesi ve kapasitelerinin artırılması hususunda değerli çalışmalar gerçekleştirilmektedir."