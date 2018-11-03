5. Milas Zeytin Hasat Şenliği

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği başladı.
Baltalıkapı Meydanı'ndan Atapark'a düzenlenen kortejin ardından halk oyunları ekipleri gösteri sundu.
Vali Esengül Civelek, burada yaptığı konuşmada, zeytin ve zeytinyağının Muğla'nın ekonomik ve sosyal hayatında önemli yeri bulunduğunu söyledi.
Zeytin üreticilerinin hasat döneminde emeklerinin karşılığını almasını temenni eden Civelek, "Muğla olarak uygun iklim koşullarımız ve verimli topraklarımızda zeytin yetiştiriyoruz. Çok sayıda çiftçimiz için zeytincilik geçim kaynağı. Ekonomik ve sosyal açıdan değeri yüksek bir ürün." dedi.
Zeytinyağının insan sağlığında ve beslenmesinde, sağlıklı toplum ve nesiller oluşturulmasında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Civelek, şöyle konuştu:
"Zeytin ve zeytinyağının üretimini, kalitesini artırmak, marka yaratmak üzere Milas ilçemizde son yıllarda üreticiler ve özel sektör iş birliğinde zeytinciliğin geliştirilmesi, zeytin ağaçlarının çoğaltılması ve mevcut alanlara yenilerinin ilave edilmesi, zeytinyağı sıkım tesislerinin modernleştirilmesi ve kapasitelerinin artırılması hususunda değerli çalışmalar gerçekleştirilmektedir."
Milas zeytinyağının coğrafi işarete sahip olmasının bu çalışmaların bir sonucu olduğunu vurgulayan Civelek, kentte zeytinciliğin geliştirilmesi, kalitenin artması ve marka zeytinyağının oluşturulması için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.
Milas'ın zeytin ağacı varlığına ve üretim alanına değinen Milas Kaymakamı Eren Arslan ise ilçede 10 milyondan fazla zeytin ağacından kaliteli zeytinyağları üretildiğini söyledi.
Memecik türü zeytin ağaçlarından erken hasat ve soğuk sıkım ile elde edilen zeytinyağları ile Milas'ın sektörde "Artık biz de varız" dediğini belirten Arslan, "Yapılan duyusal analizlerde, kalite değerinin yüksek ölçüldüğü zeytinyağlarımız artık coğrafi işaret tescili ile markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor." dedi.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise zeytin ağacının umudu, barışı, adaleti ve birleştiriciliği simgelediğini kaydetti.
Törende, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, İYİ Parti Milletvekili Metin Ergün de konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Vali Civelek ve Kaymakam Arslan, ilçede 2 bin yıllık ağaçtan elde edilen 3,5 litre yağı 30 bin liraya satın alan firma temsilcisine plaket takdim etti.
Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar meydanda kurulan ürün stantlarını gezildi. Şenliğe katılan vatandaşlar stantlarda satışa sunulan Milas'a has coğrafi işaretli zeytinyağı ürünlerinden aldı.
Ardından Menteşe Mahallesi'nde üretim yapan bir çiftçinin tarlasında hasat yapıldı. Milas Zeytin Hasat Şenliği'ne katılan uzman doktor Ender Saraç da efe kıyafeti giyerek geldiği zeytin bahçesinde hasat yaptı.
Hasat sonrasında plastik kasalara dökülen zeytinler, ilçedeki bir fabrikada sıkıldı ve elde edilen taze zeytinyağı şenliğe katılanlara tattırıldı.
Etkinlik kapsamında zeytin ve zeytinyağına dair tanıtımlar ve bilgilendirilmelerin yapıldığı şenliğe katılan Ender Saraç, zeytinyağının faydalarını konu alan sunum yaptı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sunumda Saraç, zeytin ve zeytinyağlı tariflerle sağlıklı yaşam için yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi.
Saraç, sağlıklı yaşam için vatandaşlara bol bol zeytin ve zeytinyağı tüketmelerini tavsiye etti.
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