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5 milyar haksız kazanç elde eden POS tefecileri operasyonla çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 17:36 | Son Güncelleme

Ankara’da POS cihazı tefeciliği ile 5 milyar lira haksız kazanç elde eden çete, düzenlenen operasyonla çökertildi.

Ankara’da POS cihazı tefeciliği ile 5 milyar lira haksız kazanç elde eden çete, düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı Kızılay Vergi Dairesi Başkanlığının ihbarı üzerine harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri,
POS cihazı tefeciliği yapan bir çete tespit etti. Örgüt liderinin başka kişiler adına kuyumcu, tekel bayii gibi yerler kurdurduğu ve buralarda faiz karşılığı POS cihazı işlemleri yaptığı tespit edildi. Günlük ortalama 1.5 milyon TL para çevirdikleri belirlenen şüphelilerin hesaplarında yüklü miktarda para olduğu gözlendi. Çetenin hesabında 5 milyar TL civarında bir para hareketin olduğu saptanınca Mali Suçlar polisi düğmeye bastı. Ankara, İstanbul ve Kırşehir illerinde 19 zanlıya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ekonomik Suçlar Büro Amirliği, Ankara’da 1 ay teknik ve fiziki takibe alınan başka bir çeteyi de geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla çökertmişti.

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