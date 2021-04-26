‘’5 Milyon Amerikalı Corona Aşısının İkinci Dozunu Olmadı’’

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) alınan verilere göre, artan sayıda Amerikalı Corona virüsü aşısının planlanan ikinci dozunu kaçırdı.
Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından üretilen aşıların, tamamen etkili olarak kabul edilebilmesi için sırasıyla üç ve dört hafta arayla iki doz şeklinde uygulanması gerekiyor. Ancak veriler, Amerikalılar’ın yaklaşık yüzde 8'inin ikinci dozu kaçırdığını gösteriyor. Bu da 5 milyondan fazla Amerikalı’nın ilk dozda kaldığı anlamına geliyor. Mart ayında yaklaşık yüzde 3,4 olan bu oran iki kattan fazla artmış durumda.
Ancak bu kesin bir sayı değil. CDC aşılar hakkında veri topluyor; ancak bunları toplu aşılama sitelerinden, eczanelerden ve diğer çeşitli aşılama girişimlerinden toplamak zorunda olan eyaletler kayıtları hemen bildirmiyor.
Bir CDC sözcüsü de ayrıca, bir kişinin iki dozdan birini eyaletin yönettiği bir klinikte ikincisini yerel bir klinikte yaptırması durumunda, bu iki dozun birbirine bağlanmamış olabileceğini söyledi.
CDC, Amerikalılar’ın ikinci dozları atlamasının beklendiğini de söyledi. Sözcü, geciken veya atlanan ikinci dozların arkasındaki nedenlerin erişimden mi yoksa aşıyla ilgili endişelerden mi kaynakladığının araştırılması gerektiğini kaydetti.
Veriler, uygulanan aşıların yedi günlük ortalamasını günde yaklaşık 2,8 milyon doz olarak ortaya koyuyor. 13 Nisan haftasında 3,4 milyon doz olan günlük ortalamadan bir düşüş oldu.
ABD'deki talep düşüşü, bazı eyaletlerin aşı sevkiyatlarını geri çevirmesine neden oluyor.
Louisiana, federal hükümetten COVID-19 aşısının kendilerine ayrılan payı talep etmeyi durdururken, Mississippi'de yetkililer, federal hükümetten aşı dozlarını, çöpe gitmemeleri için daha küçük paketler halinde göndermesini istedi. Iowa'nın ilçelerinin yaklaşık yarısı eyaletten yeni doz istemeyi bıraktı.
CDC'den Dr. Amanda Cohn’a göre, Johnson & Johnson aşısının askıya alınması da bu düşüşe katkıda bulundu.
CDC ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi, yakın zamanda aşılanmış altı kadın arasında nadir görülen kanda pıhtılaşma görülmesinin ardından J&J aşısının kullanımını durdurmuştu.
Araştırmalar genişletildikçe, aşılanan yaklaşık 7 milyon kişide toplam 15 pıhtılaşma vakası tespit edildi.
California Üniversitesi de ABD’de ilk defa bir erkekte Johnson&Johnson aşısını yaptırdıktan sonra kanda pıhtılaşma görüldüğünü açıkladı. San Francisco Chronicle gazetesine konuşan yetkililer, vakanın 30'lu yaşların başında bacağında pıhtı olan ve hastaneye kaldırılan bir kişi söyledi.
Üniversite hastanesinden yapılan açıklamada, durumu iyiye giden ve birkaç gün içinde hastaneden ayrılması planlanan hastanın 8 Nisan'da Johnson&Johnson aşısı olduğu ve 16 Nisan'da belinde ve bacağında artan ağrı yaşamaya başladığı belirtildi.
En az 16 eyalet, valilerin tek doz aşı kullanımına devam etme onayını sonrası J&J aşısını yeniden kullanmaya başladı.
CDC’nin son açıkladığı verilere göre ABD’de yapılan Corona virüsü aşı dozu 232 milyona yaklaştı. Neredeyse 141 milyon kişi ilk doz aşısını oldu; 96 milyon kişi de tamamen aşılanmış durumda.
ABD, nüfusunun yüzde 42'sine ilk doz aşıyı yaparak, dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Ancak 330 milyon kişinin yalnızca yüzde 28,5'i tamamen aşılandı.
Diğer yandan vakalarda üst üste birkaç hafta yaşanan artışın ardından, son veriler umut vedi. CDC Başkanı Dr. Rochell Walensky, geçen bir haftalık ortalamada düşüş olduğunu kaydetti. Günlük yeni vaka sayısı 60 binin altına kadar düşmüş durumda.
Salgının merkez üssü haline gelen Michigan’da ise durum hiç iç açıcı değil.
Ülkenin açık ara en tehlikeli salgınını yaşayan Michigan genelinde, salgının herhangi bir döneminde olduğundan daha fazla genç, hastanelere yatırılıyor.
Michigan Sağlık ve Hastaneler Birliği'ne göre, Michigan hastaneleri şu anda sonbahar zirvesinde olduğundan yaklaşık iki kat daha fazla, 30'larında ve 40'larındaki yaşlarda Corona virüsü hastası kabul ediyor.
Değişen demografi, 65 yaş ve üstü Michigan sakinlerinin çoğunluğunun tamamen aşılanması, en savunmasızlara yönelik riski büyük ölçüde azaltması ve en yaşlı grupları arasında daha az hastaneye yatışlardan kaynaklı.
Ancak yaşlı insanların aşılanması, 20'li ve 30'larında olanlar da dahil olmak üzere 60 yaşından küçük kişiler arasında artan hastaneye yatışları açıklamıyor.
Halk sağlığı uzmanları, virüsün daha bulaşıcı ve daha şiddetli olan B.1.1.7 varyantı tarafından yönlendirilen salgının genç yaş gruplarında hızla yayıldığını söylüyor.
Eyalet genelinde, doktorlar ve hemşireler giderek daha fazla endişe verici bir eğilim bildiriyor. Genç hastalar ciddi Covid-19 vakalarıyla daha sık geliyor.