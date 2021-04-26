‘’5 Milyon Amerikalı Corona Aşısının İkinci Dozunu Olmadı’’

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) alınan verilere göre, artan sayıda Amerikalı Corona virüsü aşısının planlanan ikinci dozunu kaçırdı.

Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından üretilen aşıların, tamamen etkili olarak kabul edilebilmesi için sırasıyla üç ve dört hafta arayla iki doz şeklinde uygulanması gerekiyor. Ancak veriler, Amerikalılar’ın yaklaşık yüzde 8'inin ikinci dozu kaçırdığını gösteriyor. Bu da 5 milyondan fazla Amerikalı’nın ilk dozda kaldığı anlamına geliyor. Mart ayında yaklaşık yüzde 3,4 olan bu oran iki kattan fazla artmış durumda.

Ancak bu kesin bir sayı değil. CDC aşılar hakkında veri topluyor; ancak bunları toplu aşılama sitelerinden, eczanelerden ve diğer çeşitli aşılama girişimlerinden toplamak zorunda olan eyaletler kayıtları hemen bildirmiyor.

Bir CDC sözcüsü de ayrıca, bir kişinin iki dozdan birini eyaletin yönettiği bir klinikte ikincisini yerel bir klinikte yaptırması durumunda, bu iki dozun birbirine bağlanmamış olabileceğini söyledi.