HABER

5 milyon çocuk “trafik dedektifi” oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 09:03 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde yürütülen “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında bugüne kadar ülke genelinde 5 milyon öğrenciye eğitim verildi.Karayolları Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine eğitim semineri düzenlendi.

Türkiye genelinde yürütülen “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında bugüne kadar ülke genelinde 5 milyon öğrenciye eğitim verildi.
Karayolları Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine eğitim semineri düzenlendi. Seminerde öğrencilere “Bu yolda hep birlikteyiz” projesi, trafikte güvenli yolculuk için uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri, sürücü, yolcu ve yayalar için dikkat edilmesi gereken kurallar ile cep telefonu kullanımının tehlikeleri, çocuk koltuğu ve araç içerisindeki yolcuların güvenliği konularında bilgiler verildi.
Programda katılımcılara bilgiler veren Trafik Tim Komutanı Şenol Sevinç, çocukların trafikte bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla köy köy, okul okul gezerek trafik dedektifi eğitimi verdiklerini söyledi. Sevinç, 2014 yılında başlatılan proje kapsamında ülke genelinde 5 milyon, Çorum’da ise yaklaşık 5 bine yakın öğrencinin trafik dedektifi yapılarak kimlik kartlarının dağıtıldığını belirtti.
Trafik kazalarının önlenemeyeceğini ancak alınacak tedbirlerle azaltılabileceğini dile getiren Sevinç, bu konuda İçişleri Bakanlığı’nın çok sayıda proje yürüttüğünü ifade etti.
Vali Mustafa Çiftçi, 2019 yılının yayalara öncelik verildiği bir yıl olduğunu hatırlatarak, “Öncelik yayanın öncelik hayatın” sloganıyla da proje yürütüldüğüne dikkat çekti.
Bu proje sayesinde ölümlü trafik kazalarında yüzde 33’lük bir azalma olduğunu açıklayan Vali Çiftçi, can kayıplarının yüzde 41’e, yaralamalı trafik kazalarının da yüzde 13 azalma olduğunu açıklayarak, projenin amacına ulaştığına dikkat çekti. Çiftçi, güvenliği esas alan uygulamalar devam ettiğinde kaza oranları, yaralanmaların, can kayıplarının daha da azalacağını sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından okul öğrencileri trafikte cep telefonu kullanmanın tehlikesine dikkat çekmek amacıyla küçük bir gösteri düzenledi.
"Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında öğrencilerde trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturularak, mevcut algının değiştirilmesi, böylelikle Türkiye’nin gelecekte trafiği güvenli, ulaşımı konforlu bir ülkeye dönüşmesi amaçlanıyor. Trafik Dedektifleri projesinde, geleceğin sürücü adaylarını, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmeyi hedefleniyor. Trafik bilinci aşılamayı hedefleyen projede, eğitime katılan çocuklara ’Trafik dedektifi’ unvanı verilerek trafik konusunda bilinçli bir davranış modeli geliştirmeleri bekleniyor.
Seminere İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Jandarma Trafik Şube Müdürü Muammer Kızılkoca,Emniyet Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun ve öğrenciler katıldı

5 milyon çocuk “trafik dedektifi” oldu

5 milyon çocuk “trafik dedektifi” oldu

5 milyon çocuk “trafik dedektifi” oldu

5 milyon çocuk “trafik dedektifi” oldu

5 milyon çocuk “trafik dedektifi” oldu

5 milyon çocuk “trafik dedektifi” oldu

5 milyon çocuk “trafik dedektifi” oldu

5 milyon çocuk “trafik dedektifi” oldu

5 milyon çocuk “trafik dedektifi” oldu

5 milyon çocuk “trafik dedektifi” oldu

5 milyon çocuk “trafik dedektifi” oldu

5 milyon çocuk “trafik dedektifi” oldu

5 milyon çocuk “trafik dedektifi” oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu!

Müjdat Gezen'e büyük şok!

Mardin merkezli 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz?

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz?

Günlük burç yorumları 9 Mayıs Perşembe - Ay, Yengeç burcunda ilerliyor

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

14 yıldır süren gelenek! Bu köyden geçen herkese ücretsiz iftar veriliyor

14 yıldır süren gelenek! Bu köyden geçen herkes...

Dünyanın gözü Çanakkale'de! 2 gün sürecek

Dünyanın gözü Çanakkale'de! 2 gün sürecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.