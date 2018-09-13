5 MİLYON DEVRETTİ! 12 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu

12 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve MPİ’nin bu popüler oyununda bir kez daha uzun bir devir serisi oluşuyor. 4. kez devreden Sayısal Loto’da büyük ikramiye miktarı 5 milyon TL’yi aştı. Bu durum Cumartesi günkü çekilişe katılımı da artıracaktır. İşte 1148. Sayısal Loto sonuçları...
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 407 bin 619 lira 18 kuruş haftaya devretti.
1148. hafta numaraları: 03, 26, 31, 34, 44, 48
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 milyon 407 bin 619 lira 18 kuruş sonraki çekilişe devretti. Bu çekilişte 5 bilen 90 kişi 5 bin 262 lira 55'er kuruş, 4 bilen 4 bin 417 kişi 80 lira 45'er kuruş, 3 bilen 85 bin 956 kişi 11 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 1 milyon 834 bin 662 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 175 bin 915 lira 21 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 657 bin 586 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.
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