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  4. 5 milyon liralık soygun! Saniye saniye kamerada

5 milyon liralık soygun! Saniye saniye kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 16:39 | Son Güncelleme

İstanbul Esenler'de bir kuyumcu sabah saatlerinde evinden çıkıp iş yerine gideceği sırada gasp edildi. Kuyumcunun evinin önünde bekleyen 4 kişi, 5 milyon TL değeri olan 11 kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Maskeli şüphelilerin silahlı gasp anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay saat 10.00 sıralarında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1048 sokakta meydana geldi. İsminin Cengiz olduğu öğrenilen bir kuyumcu önceki gün evine getirdiği 11 kilo altınla sabah saatlerinde evinden çıkıp iş yerine gideceği sırada gasp edildi. Cengiz'i evinin önünde yaklaşık bir saat bekleyen kar maskeli 4 kişi, çanta içindeki 11 kilo altını alarak otomobil ile kaçtı.

"BİRİNİN ELİNDE SİLAH, BİRİNDE ŞOK CİHAZI VAR"

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobil kaçan 4 kişi için takibe başlayan ekipler, soygunun gerçekleştiği sokakta da inceleme yaptı. Görgü tanıklarından olan Burak isimli bir kişi, "Burada Cengiz abiyi bekliyorlar bir saat. Cengiz abi yukarıdan aşağı gelince araba gaza basıyor. Birinin elinde silah var birinin elinde şok cihazı var. Altını çalıyorlar peşlerinden koştuk. Kazım Karabekir Okulu'nun orayı dönmüşler." dedi.

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SİLAHLI GASP KAMERADA

Öte yandan olay anı buradaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kuyumcu yolda yürürken arkasından beyaz bir araç geliyor. Araçtan inen maskeli silahlı gaspçılar kuyumcuya saldırıyor. Şüphelilerden biri kuyumcuyu darp ederken, bir diğeri silah doğrultuyor. Bu sırada yoldan geçen bir kişi olaya müdahale etmeye çalışıyor, ancak başarılı olamıyor. Çantayı alan şüpheliler hızla uzaklaşıyor.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
11 kg altınla yayan yürümek neyin kafası,ben cebimde 100 lira varken bile ona mukayyet olayım diye taksiye biniyorum
afla bütün gaspçılar hırsızlar çıkarsa olacağı bu işte
nerden biliyorlarmış soyguncular sabah altınla evden çıkacağını :)
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