KAYSERİ (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Sav, savunma ve yargı, doğru bir adaletin, gerçek bir adaletin ortaya çıkması noktasında büyük bir sorumluluk bilinci içerisinde çalışmaktadırlar." dedi.

Cirit, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Kayseri Barosunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada avukatların gününü kutladı.

Adalet duygusu içinde olan avukatlarla birlikte olduklarını ifade eden Cirit, "Sav, savunma ve yargı, doğru bir adaletin, gerçek bir adaletin ortaya çıkması noktasında büyük bir sorumluluk bilinci içerisinde çalışmaktadırlar. Avukatlarımızın Avukatlar Günü dolayısıyla günlerini tebrik ediyorum. Hepsine sağlık ve mutluluklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Yargının teminatının avukatlar olduğunu vurgulayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ise şunları kaydetti:

"Bağımsız yargının teminatı ve unsurlarından bir tanesi bağımsız savunmadan geçiyor. Bağımsız ve güçlü bir savunma, onu temsil eden avukatlar, barolar ve meslek birliği Türkiye Barolar Birliği, Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve adaletin gerçekleşmesi, tarafsız ve bağımsız yargının da görevini en iyi şekilde yerine getirmesi bakımından bir kurucu unsuru yerine getirmektedir. Bu vesileyle tüm Türkiye’deki avukatlarımızı ve Kayseri’de bulunduğumuz için tüm Kayseri Barosu’na kayıtlı avukatların avukatlar gününü kutluyor, saygılar sunuyorum."