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  4. 5 Ocak 2023 Süper Loto çekilişi ne zaman yapılacak, nasıl oynanır? 3 Ocak Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama

5 Ocak 2023 Süper Loto çekilişi ne zaman yapılacak, nasıl oynanır? 3 Ocak Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama

05.01.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Ocak Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunu meraklıları çekilişle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. 'Süper Loto saat kaçta çekiliyor?, Süper Loto hangi günler?' gibi soruların cevabı araştırılıyor. Peki 5 Ocak Süper Loto çekilişi ne zaman yapılacak, nasıl oynanır? İşte detaylar...

5 Ocak 2023 Süper Loto çekilişi ne zaman yapılacak, nasıl oynanır? 3 Ocak Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama

Süper Loto oynamak isteyen vatandaşlar çekilişi heyecanla beklemeye başladı. Şans oyunu sevenlerin merakla sonuçlanmasını beklediği çekiliş bu akşam canlı yayında gerçekleştirilecek. Haftada üç gün, salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekiliş yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki Süper Loto ne zaman çekilecek, kupon nasıl doldurulur? İşte merak edilen bilgiler...

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

5 Ocak Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirilecek. Şans oyunu meraklılarının büyük heyecanla beklediği çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin sitesinden canlı yayınlanacak. Aynı zamanda Youtube kanalından da izlenebilecek.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

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MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyundur. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL'dir.

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