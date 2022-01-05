5 Ocak Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 5 Ocak 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sürüyor. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilmişti. 5 Ocak gününde, haftanın ilk Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 5 Ocak 2022 Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

5 OCAK ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 5 Ocak Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Bir önceki çekiliş Pazar günü yapılmıştı.

Bugün 5 Ocak tarihli çekilişin şanslı numaraları saat 20:00'dan sonra belli olacak ve sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

Yapılan son çekiliş sonucu 5+1 kazanan olmadı ancak 5 kazanan 6 kişi 4.388,80 TL kazandı. Şanslı rakamlar ise 8,12,13,15,23,11 ve joker 11 rakamı oldu.

5 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

