HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 5 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Ocak 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

5 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Ocak 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

05.01.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 5 Ocak 2022 Çarşamba günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bugün yapılacak. Peki 5 Ocak Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

5 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Ocak 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 5 Ocak 2022 Çarşamba günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 5 Ocak 2022 günü Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

5 OCAK ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 5 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Bir önceki çekiliş Pazartesi günü yapılmış ve şanslı rakamlar 25,36,45,57,70,87,86,46 olmuştu.

Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

5 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
5 Ocak Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları...5 Ocak Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları...
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Küçük kız anlatınca taciz ve cinsel saldırı ortaya çıktı!

Küçük kız anlatınca taciz ve cinsel saldırı ortaya çıktı!

Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…

Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…

"Aday olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

"Aday olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Market ve mağazalarda yeni dönem! Artık zorunlu oldu

Market ve mağazalarda yeni dönem! Artık zorunlu oldu

Araç stoklayan bayilere idari para cezası

Araç stoklayan bayilere idari para cezası

İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.