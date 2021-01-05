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  4. 5 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

5 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

05.01.2021 19:21 | Son Güncelleme:
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5 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 194 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 494 oldu. İşte 5 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

5 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.

İŞTE 5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz.

Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 197 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 13 bin 695 olarak açıklanmıştı.
4 ocak


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