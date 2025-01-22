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  4. 5 otelin 4'ünde aynı sadece yanan otelde farklı! Çok konuşulacak o detay...

5 otelin 4'ünde aynı sadece yanan otelde farklı! Çok konuşulacak o detay...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
22.01.2025 14:50
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Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 5 otelden 4'ünün yangın merdiveninin binanın dışında olduğu, yalnızca 76 kişinin öldüğü yanan Grand Kartal Otel'ininkinin binanın içinde olduğu görüldü.

5 otelin 4'ünde aynı sadece yanan otelde farklı! Çok konuşulacak o detay...

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 otel bulunuyor.

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4'Ü AYNI GRAND KARTAL OTEL FARKLI

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4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü.

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Sadece Grand Kartal Otel'in yangın merdiveninin içerde bulunması dikkat çekti.

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YANGIN MERDİVENİ BİNA İÇİNDE

Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel’in yangın merdiveninin bina içinde olduğu görüldü.
Yangın sırasında yapılan 2 farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı kameraya yansıdı.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
yangın kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
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