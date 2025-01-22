5 otelin 4'ünde aynı sadece yanan otelde farklı! Çok konuşulacak o detay...

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 otel bulunuyor.
4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü.
Sadece Grand Kartal Otel'in yangın merdiveninin içerde bulunması dikkat çekti.
Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel’in yangın merdiveninin bina içinde olduğu görüldü.
Yangın sırasında yapılan 2 farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı kameraya yansıdı.
(DHA)
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