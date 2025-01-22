5 otelin 4'ünde aynı sadece yanan otelde farklı! Çok konuşulacak o detay...

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 otel bulunuyor.

4'Ü AYNI GRAND KARTAL OTEL FARKLI

4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü.

Sadece Grand Kartal Otel'in yangın merdiveninin içerde bulunması dikkat çekti.

YANGIN MERDİVENİ BİNA İÇİNDE

Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel’in yangın merdiveninin bina içinde olduğu görüldü.

Yangın sırasında yapılan 2 farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı kameraya yansıdı.

(DHA)