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5 otomobil birbirine girdi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 23:09 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafifi ticari kamyonetin fren yapmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 otomobil birbirine girdi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafifi ticari kamyonetin fren yapmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 otomobil birbirine girdi. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.
Kaza, Alaplı-Ereğli karayolunın Kıyıcak Mahallesi plajlar bölgesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Ereğli’den Alaplı ilçesi istikametine seyir eden Erol Yalçın idaresindeki 67 SN 440 plakalı hafifi ticari kamyonetin ani fren yapması ile arkadan gelen Feridun Coşkun idaresindeki 67 SC 444 plakalı araç duramayarak hızla kendisine çarptı. Kazayı fark edemeyen Derya Avşar idaresindeki 67 LG 175 plakalı otomobil, Recep Erarslan idaresindeki 67 LF 659 plakalı otomobil ve Ömer Kabalakal idaresindeki 67 AAJ 446 minibüs peş peşe çarpışarak kazaya karıştı.
Meydana gelen zincirleme trafik kazasında otomobillerde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralanırken yaralılar olay yerine çağrılan 2 ayrı ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol otomobillerin kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri yolda başka kaza meydana gelmemesi için önlem alırken sürücüler arasında kazanın oluş şekliyle ilgili yaşanan tartışma büyümeden sonlandı.
Savcılık kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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