Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, pet ve cam şişeler, süt içilen karton kutular gibi ürünlerin kullanımını azaltmak ve bunları geri dönüşümde kullanmak için depozito uygulamasına geçileceğini belirtmesi üzerine Silifke Belediyesi tarafından ‘Silifke’yi Seviyoruz Geri Dönüşümü Destekliyoruz’ projesi kapsamında 5 pet şişe getirene 1 bez torba kampanyası düzenlendi.

Silifke Belediyesi tarafından poşet ve pet şişe kullanımını azaltmaya yönelik düzenlenen, Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da katıldığı kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. ÇEVDOSAN yetkilileri de kampanyaya destek vererek, vatandaşları gerek el broşürleri dağıtarak, gerekse sözlü anlatım ile geri dönüşümün faydalarını tek tek anlatarak bilgilendirdi.

Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Geri Dönüşüme Destek’ kampanyasına ÇEVDOSAN destek verdi. Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen 5 pet şişe getirene 1 bez torba kampanyası kapsamında ÇEVDOSAN yetkilileri tarafından vatandaşlara geri dönüşüm ve sıfır atık projesi anlatıldı. Mersin’de geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren ÇEVDOSAN ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında Mersinlileri bilinçlendirmeye devam ediyor.

1 Ocak’tan itibaren poşetlerin ücretli hale getirilmesi, gün geçtikçe artan çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla 5 adet pet şişe getiren vatandaşlara Başkan Mustafa Turgut tarafından bez çantası hediye edildi. Halkın yoğun bir ilgi gösterdiği etkinlikte, toplam 10 bin adet bez çantası dağıtıldı.

‘Silifke’yi Seviyoruz, Geri Dönüşümü Destekliyoruz’ projesi kapsamında Silifke halkına bez çanta dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, “Çevreye olan duyarlılığımızı bu konuda da göstererek, farkındalık oluşturmak istedik. Plastiğin ve poşetin kullanımının doğaya verdiği zararı uzmanlar açıklıyor. Biz de Silifke Belediyesi olarak pet şişe ve poşet kullanımını azaltmak ve çevreci bilinçle hareketle, yaptırdığımız bez çantaları halkımıza dağıtıyoruz. Plastik atıkların sona erdirilmesi ve geri dönüşümün ciddi anlamda hayata geçirilmesi, pet şişe ve poşet israfının azaltılması noktasında güzel bir proje oldu. Biz de Silifke halkı olarak çevreye ve doğaya duyarlı bir toplumuz. Bu işe yaptığımız sosyal bir proje ile en güzel şekilde destek veriyoruz. Halkımız yoğun bir ilgi ve katılım gerçekleştirdiler. Vatandaşlarımız alışverişlerini bundan sonra bez çantalarını kullanarak yapacaklar. Sıfır atık kampanyasına desteğimiz sonuna kadar devam edecek inşallah” diye konuştu.

Vatandaşlar ise düzenlenen kampanyanın yerinde bir kampanya olduğunu, kampanya süresince destek vereceklerini belirttiler.