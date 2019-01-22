HABER

'5 plastik şişe getirene bez çanta' kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:48 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 'Plastik şişe getir bez çantanı götür' projesi kapsamında, bez çanta almak isteyenler ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruk oluşturdu.

'5 plastik şişe getirene bez çanta' kuyruğu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 'Plastik şişe getir bez çantanı götür' projesi kapsamında, bez çanta almak isteyenler ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruk oluşturdu.
Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte plastik şişe getiren ilçe sakinleri uzun kuyruk oluşturdu. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, en az 5 plastik şişe getirene bez çanta verdi. Ürkmezer, aileleriyle gelen çocuklarla sohbet etti, fazladan bez çanta hediye etti. Proje kapsamında yarım saatte 11 bin 500 plastik şişe konteynerlere konulurken, 500 bez çanta dağıtıldı. Bölgede 150 tane plastik şişe toplayarak çevreyi temizleyen ilçe sakinlerine de bez çantaları verildi.
Kaymakam ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, "Safranbolu nasıl ki UNESCO ile nasıl ki kültürüyle nasıl ki mimarisiyle öncü olduysa çevre bilinciyle de bundan sonrada Türkiye'ye örnek olmaya devam edecek" dedi.

FOTOĞRAFLI

'5 plastik şişe getirene bez çanta' kuyruğu'5 plastik şişe getirene bez çanta' kuyruğu'5 plastik şişe getirene bez çanta' kuyruğu'5 plastik şişe getirene bez çanta' kuyruğu

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
GÜNCELLEME - Sakarya'da erkek cesedi bulunmasıGÜNCELLEME - Sakarya'da erkek cesedi bulunması
Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldüŞanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Uşak'ta, 2 yaşındaki Ayşe Miray hayatını kaybetti!

İki yaşındaki Ayşe Miray kahretti!

Zeytinburnu'nda yaşanan korna tartışmasında bir kişi hayatını kaybetti

Korna tartışması ölümle bitti!

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Kreç Boğazı'ndaki faciadan kurtulan Türklerin isimleri belli oldu

İşte faciadan kurtulan Türklerin isimleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.