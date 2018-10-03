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5-Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

(Görüntülü)5-Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı

(Görüntülü)5-Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı

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