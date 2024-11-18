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  4. 5 saatten az uyuyorsanız dikkat! Tehlikeli hastalığın riski 2 katına çıkıyor

5 saatten az uyuyorsanız dikkat! Tehlikeli hastalığın riski 2 katına çıkıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.11.2024 09:19
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Sağlıklı bir yaşam için doğru beslenmenin yanı sıra düzenli uyku da büyük öneme sahip. Yapılan çalışmalar, yetersiz uyku ile demans riski arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu gösteriyor.

5 saatten az uyuyorsanız dikkat! Tehlikeli hastalığın riski 2 katına çıkıyor

Yeni bir araştırma, günde 8 saatten az uyumanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu. Columbia Üniversitesi’nin araştırmasına göre, ABD'de 65 yaş üstü her on kişiden biri demansla mücadele ediyor.

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Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırma ise yetersiz uyku ile demans riski arasında doğrudan bir ilişki olduğunu öne sürüyor. Günde en az 6 ila 8 saat uyuyan bireylere göre, 5 saatten az uyuyanlarda demans görülme riskinin iki kat arttığı belirtiliyor.

DEMANS

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yetişkinlerin her gün en az 7 saat uyumasını tavsiye ederken, uyku sağlığının korunmasının ilerleyen yaşlarda bilişsel sağlığı korumak adına kritik olduğu vurgulanıyor.

DHA

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