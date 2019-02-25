5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali'ne doğru

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bu yıl 5.'si düzenlenecek Kış Oyunları Festivali öncesi çalışmalar hızlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkılarıyla Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 2 Mart Cumartesi günü düzenlenecek organizasyon kapsamında kardan heykellerin yapımına başlandı.

Kafkas Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesinden gelen bir grup öğretim görevlisi, Cıbıltepe Oteller Bölgesi'nde iş makinelerinin taşıdığı karlarla çeşitli hayvan ve araba figürleri oluşturdu.

Kafkas Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın yalnızca kış turizmiyle değil, tarihi, doğası ve yaban hayatıyla da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ın havası, insanı ve doğasının çok güzel olduğu belirten Zengin, şunları kaydetti:

"Burası sadece kayak yapmak için değil, tabiat olarak da güzel. Kristal karla çok güzel hayvan figürleri yapıyoruz. Sanatı karla, doğayla buluşturuyoruz. İnsanların Sarıkamış'a ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Burada kardan heykeller, ayı, at, sincap ve araba gibi figürler yapıyoruz. Sarıkamış'ın yaban hayatına vurgu yapmaya, doğal güzelliklerini tanıtmaya çalışıyoruz. İlerleyen zamanda Sarıkamış'ta insanların içini gezip dinlenecekleri mimari yapılar, kafeler, oturma alanları da yapmayı planlıyoruz."