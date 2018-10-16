"5. Şehir Tiyatroları Buluşması" başladı

Adana Büyüküşehir Belediyesi tarafından 7 ülkeden 17 tiyatro topluluğunun katılımıyla düzenlenen 5. Şehir Tiyatroları Buluşması, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği "Nora: Bir Bebek Evi" oyunuyla başladı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Adana Şehir Tiyatrosu'nun 60 yıldır tiyatro sanatının evrensel sinerjisini kente yansıttığını belirtti.
Anadolu'da sanatın ve kültürün başkentinin Adana olduğunu vurgulayan Akyürek, amaçlarının sanata olan ilgiyi arttırmak olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncuları, Henrik Ibsen'in yazdığı, Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerlerini ele alan "Nora: Bir Bebek Evi" adlı oyunla Adanalı tiyatro sevenlerin karşısına çıktı.
Adana'da 3 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte 7 ülkeden 17 tiyatro topluluğu 19 oyun sahneleyecek.
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