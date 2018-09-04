SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerli üretimin desteklenmesi ve yerli gübre üretiminin artırılması gerektiğini belirtti.

Destici, 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenliği etkinlikleri kapsamında düzenlenen, 5. Sivas Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bugünün sadece Sivas için değil, Türkiye, Türk ve İslam coğrafyası için de tarihi günlerden birisi olduğunu söyledi.

Sivas'ın tarım ve hayvancılık bakımından, tarım arazilerinin büyüklüğü ve işlenebilirliği bakımından Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olduğunu dile getiren Destici, "Biz bunu daha verimli hale nasıl getirebiliriz, ürettiğimiz ürünü nasıl değerli hale getirebiliriz, bunun sanayisini nasıl kurabiliriz, bunun endüstrisini nasıl kurabiliriz? Hep birlikte bunun uğraşını vermemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Çiftçiye mazotun daha ucuz verilmesi gerektiğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Süratli bir şekilde tarımda yerli üretimi desteklememiz ve yerli gübre üretimini artırmamız gerekiyor. Burada da dışa bağımlılıktan kurtulmamız lazım, yani hem fiyat açısından hem de Türkiye'deki tarımın kimyasallardan arınmış bir şekilde yapılması açısından çok önemli olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yine hayvancılık açısından, hem küçükbaş hem büyükbaş üretiminde yapılabilecek, atılması gereken adımlar var. Verilmesi gereken teşvikler, desteklemeler var. Dolayısıyla da bunları Sivas'a daha fazla nasıl getirebiliriz, göçü de önleme anlamında insanları doğduğu yerde nasıl doyururuz? Bunun uğraşını hep birlikte vermemiz gerekir diye düşünüyorum."