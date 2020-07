5 Soru 5 Yanıtta İstanbul Sözleşmesi Neden Önemli ve Hedefe Alındı?

Ertürk: İstanbul Sözleşmesi doğrudan doğruya şiddeti önlemek ve gerek kadını gerek ev içinde diğer bireyleri şiddete karşı korumayı amaçlıyor. Bu nedenle de herhangi bir ayrım gözetmez kişiler arasında evli, bekar, kadın, erkek gibi. Dolayısıyla çok güçlü bir uluslararası mekanizma. Öncesinde 1979’da ortaya çıkan CEDAW (BM bünyesinde Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi) Sözleşmesi vardı. CEDAW, Birleşmiş Milletler çatısı altında küresel bir sözleşme. O dönemde yani 70’li yıllarda dünya uluslararası camiası henüz kadına şiddeti böyle bir uluslararası sözleşmeye dahil etmeyi kabul edemedi, şiddeti özel bir mesele olarak görüyorlardı. Oysa bugün artık bunun özel bir mesele olduğu siyasi bir mesele olduğu siyasi bağlayıcılığı olduğu, siyasi bir yaklaşımla da önleneceği herkes tarafından bilinmiş oldu. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi her ne kadar bölgesel yani Avrupa Konseyi ülkeleri için bir sözleşme olsa da tek bağlayıcılığı olan bir uluslararası mekanizmadır. Daha önce pek çok deklarasyon mevcuttu şiddetle ilgili ama İstanbul Sözleşmesi bağlayıcıdır. Sözleşmeyi kabul etmiş ülkeler, ülkelerinde uygulamayı da kabul ederler ve şiddetle mücadele için elimizi güçlendiren bir uluslararası sözleşmedir. O nedenle bütün kadınlar için önemlidir. Biz hatta bölgesel olmasına rağmen bütün dünya ülkelerinin İstanbul Sözleşmesi’nin ilkeleriyle kendi ülkelerinde önlem alabileceklerini savunduk, savunuyoruz.

“İstanbul Sözleşmesi’yle şiddet değil görünürlüğü arttı”

VOA Türkçe: İstanbul Sözleşmesi’nin adı üstünde hem ev sahibi hem de ilk imzacı ülkelerinden birisi Türkiye, bu sözleşmeyi bugüne değin nasıl uyguladı?

Ertürk: Gerçekten Türkiye’nin ilk onaylayan ülke olması ve imzaya da İstanbul’da açılmış olması nedeniyle kısa ismini bu şehirden almış olması bizim için ayrıca bir kıvanç kaynağı olmuştur. Ancak geçtiğimiz kısa bir süre içerisinde henüz ciddi bir şekilde uygulandığını söylemek mümkün değil. Uluslararası hukuk gittikçe kadın alanında gelişebildiğinde, İstanbul Sözleşmesi bunu taçlandıran bir sözleşme. Fakat uygulamaya geldiği zaman çok büyük zaaflar görüyoruz. Ülkelerdeki iç dinamikler, devletlerin yeterince siyasi önem vermemeleri gibi nedenlerden dolayı kadın hakları hep nedense geriye bırakıla gelmiştir. CEDAW örneği bir iki ülke hariç hemen hemen bütün ülkelerce onaylanmış bir sözleşme ama acaba ne kadar gerçekleşti diye sorduğumuzda, yine orada büyük zaafların olduğunu söyleyebiliriz. Siyaseten arkasında durulmadığı muhakkak. Çünkü, son beş-altı yıldır özellikle Türkiye’de yükselen bir sağ popülist bir karşı koyuş var. Bunun büyük bir bölümü de radikal İslamcılardan besleniyor. Ve bu sadece Türkiye’de kadın hakları için değil bütün olarak kendisini tüm şiddetiyle her alanda gösteren bir eylem. İlginç olarak da yeterince uygulanmadığı halde bu çevreler kendi tezlerini şöyle destekliyorlar: ‘İstanbul Sözleşmesi uygulamaya girdikten sonra şiddet artmıştır’ diyorlar. Oysa bu veriler tabii ki doğru değil. Veriler çok daha önceki yıllarda şiddetin katlanarak arttığını gösteriyor. Dolayısıyla bunu İstanbul Sözleşmesi’ne bağlamak doğru değil. Şayet İstanbul Sözleşmesi sırasında bazı artışlar olmuşsa, biz buna kadına ‘şiddetin paradoksu’ diyoruz. Bazı önlemler almaya başlayınca ilk bildirim düzeyi çok düşük olduğu için daha fazla şiddet rapor edilmeye başlayıp kayda alındığı için daha çok şiddet vakası görünürlük kazanıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin katkısı o görünürlüğün sağlamış olmasıdır. Ama şurası da bir muhakkak, kadın haklarındaki her bir başarı, her bir ilerleme ne yazık ki bu haklara karşı olan çevreleri kadına karşı harekete geçirip şiddet dozlarını artırmaktadır. Yani paralel yürüyen bir süreçten de söz edebiliriz.