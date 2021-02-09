5 soruda 1921 Anayasası: Tarih yeniden yazılıyor

Akademisyen Fatih Yaşlı’ya göre yeni bir rejim inşa eden AKP bazı maddelerde işine yarayacak argümanlar görüyor olabilir.Türkiye'nin gündemi yeni anayasa tartışmasıyla meşgul. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir" sözleri fitili ateşlerken, anayasa ile ilgili en dikkat çekici yorum Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Gül, "Cumhuriyeti, 1921 Anayasası ruhuyla taçlandıracağız" diye konuştu. Peki, 23 maddeden oluşan 1921 Anayasası ne zaman, hangi şartlar altında, nasıl hazırlandı? Bugün yeniden gündeme getirilmesinin sebebi ne? DW Türkçe, 1921 Anayasası'nı beş soruda masaya yatırıyor. 1- 1921 Anayasası nasıl ve hangi şartlarda hazırlandı? Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yani 1921 Anayasası, iki aylık bir çalışmanın ardından 20 Ocak 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmişti. Türkiye'nin ilk anayasası niteliğindeki bu belge, Osmanlı'nın yıkılışı, yeni devletin ise sancılı doğumu sırasında Meclis'in meşruiyet arayışıyla ortaya çıkmıştı. DW Türkçe'ye konuşan tarihçi Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran, 1921 Anayasası'nın hazırlanma sürecinin o günkü şartlar dahilinde oldukça çoğulcu ve demokratik olduğunu söylüyor. Taşkıran, "Anayasayı yapan, muhaliflerin de bulunduğu Meclis'te yapılan tartışmaların, nitelikli ve zengin olduğunu söylemek gerekir. Ayrıca tamamı, kuruculuk heyecanı ve sorumluluğuna sahip insanlardı. Temsilci olduklarının ve temsil ettiklerinin değerini yani milletin iradesinin farkındaydılar" diyor.

2- Nasıl bir anayasaydı? Hukukçular ile tarihçiler, 1921 Anayasası'nın en dikkat çekici tarafının ilk maddesi olduğu yönünde hemfikir. "Hakimiyet bilâ kaydü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir" diyen madde, hakimiyeti kayıtsız şartsız millete bırakıyordu. Anayasa hukukçusu Murat Sevinç, ilk maddeyle ilgili önemi şu sözlerle özetliyor: "Hakimiyeti gökyüzünden yeryüzüne indirmiş ve millete vermiştir. Yani halk kendi kendini yönetir diyor. Bu madde çok etkileyici bir devrim maddesi. Adı konulmamış bir cumhuriyet aslında bu. Cumhuriyet için daha çok zaman geçmesi gerekecek ama bu neredeyse bir cumhuriyet." Sevinç ayrıca 1921 Anayasası'nın yapım sürecinin, en çoğulcu ve en demokratik anayasa süreci olduğu üzerine genel bir görüş birliği olduğunu da söylüyor. Hukukçuya göre 1921 Anayasası'nda güçlü bir halkçılık düşüncesi var ve üzerinde Bolşevik etkisi bulunuyor. 3- Kürtlere özerklik mi veriyordu? Hukukçu Sevinç, 1921 Anayasası'nın yerel yönetimlere özerklik verdiğini ancak bunun bir bağımsızlık anlamına gelmediğini söylüyor. Sevinç, bu özerkliği şöyle anlatıyor: "Bugünkü, bölgeli devletlere benzer türde bir özerklik bu. 22 ve 23'üncü maddeyle umumi müfettişlikler kuruldu. Böylece yerel yönetimler arasında bir kontrol mekanizması sağlanmış oldu. Dolayısıyla öyle çok da bağımsız hareket edebilen birimler değildi, yerel yönetimler." Sevinç sözünü ettiği bu özerkliği, ittifak halindeki Türkler ile Kürtlerin savaşta birlikte hareket edebilmesi için adı konmamış bir anlaşma olarak niteliyor.