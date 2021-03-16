5 Soruda ABD’deki Göçmen Krizi

ABD-Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan binlerce çocuk sığınmacının durumu, Başkan Joe Biden yönetiminin göçmenlik politikaları konusunda ülkede sert bir tartışma başlattı. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, yaşananlardan kimin sorumlu olduğu konusunda görüş ayrılığı yaşarken, her iki taraf da birbirini suçluyor. Öte yandan, sınıra tek başına gelen çocukların devlete ait tesislerde insanlık dışı koşullarda tutulduğu eleştirileri de yapılıyor. Güney sınırında neler oluyor? Gerek Corona virüsü pandemisinin yarattığı tahribat gerekse Biden yönetiminin bir önceki yönetiminin katı göçmenlik uygulamalarını gevşettiği algısı gibi nedenlerle çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden Meksika’yı geçerek ABD’ye göç etmek isteyenlerin sayısında son dönemde büyük bir artış gözleniyor. Eski Başkan Donald Trump yönetiminde sınır görevlileri, salgınla ilgili kısıtlayıcı düzenlemelerden dolayı çocuklar dahil olmak üzere göçmenleri sınırdan geri çeviriyordu. Biden yönetimi de belirli istisnalar dışında bu uygulamayı yetişkinler ve aileler için devam ettiriyor ancak çocukların kalmasına izin veriyor. Bu da 18 yaş altındaki binlerce çocuğun kendi başlarına ABD’ye giriş yapmasına ve işlemleri devam ederken federal gözaltı merkezlerinde tutulan çocukların sayısının büyük bir hızla artmasına neden oluyor.

Sınırı tek başlarına geçerken yakalanan küçük yaştakiler göçmenlik yetkililerince bir başka federal daireye Sağlık Bakanlığı’na naklediliyor. Fakat anne ve babaları olmadan gelen çocukların sayısının artması barınakların kapasitelerinin aşmasına neden oluyor. Trump yönetimi, çocukların tutulduğu tesislerdeki koşullar ve sınırı geçtikten sonra çocukların ailelerinden ayrılmasına yol açan “sıfır tolerans” politikası nedeniyle sert eleştirelere maruz kalmıştı. Ancak Biden yönetiminde de Trump döneminden kalma bu tesislerin bazıları tadilattan geçirilerek hala kullanılmaya devam ediyor. Yetkililer, çocuklar için yeni tesisler bulmaya uğraşıyor. Biden 20 Ocak’ta yemin ederek başkanlık görevine resmen başlamasının hemen ardından eski Başkan Trump’ın ısrarla savunduğu sınır duvarın inşasını durdurdu ve “daha insani” olarak nitelediği göçmenlik politikalarını gündeme getirdi. Ancak Biden, Trump’ın bazı politikalarını yürürlükte tutmaya devam etti. Bunlar arasında, salgın kısıtlamaları gerekçe gösterilerek yetişkin göçmenler ve aileleri sınırdan çevirme ya da sınır dışı etme uygulaması da yer alıyor.

Biden yönetimi Ekim ayından Şubat ayı sonuna kadar olan sürede Orta Amerika’dan tek başına gelen 30 bine yakın çocuk dahil göçmenlerin sayısındaki bu artışı kriz olarak nitelemiyor. Ancak Biden ve ekibi, Guatemala, Honduras ve El Salvador gibi ülkelerden daha güvenli ve daha refah içinde bir hayat hayaliyle binlerce göçmenin ABD’ye akın etmesinin de önüne geçmede de zorlanıyor. Kaç çocuk gözaltında tutuluyor? Resmi verilere göre, 14 Mart itibariyle 4 bin 200 çocuk ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi görevlilerinin himayesindeki tesislerde tutuluyor. Daha bir haftadan az bir süre önce bu sayı 3 bin 200’dü. Bu oran, çoğunluğu Orta Amerika’dan gelen ve ABD’ye ait tesislerde tutulduğu belirtilen çocukların sayısında kısa bir süre içinde yüzde 31’lik artışa tekabül ediyor. Bu, Şubat ayındaki rakamın ise dört katı. Sınırda bulunan sığınmacı çocuklar 72 saat içinde sınır devriyesine nakledilmek zorunda. Ancak barınaklar sınırlı olunca şu anda olduğu gibi sınır tutuklama merkezlerinde daha uzun süre kalabiliyorlar.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Corona virüsü pandemisi ve Teksas’taki olağandışı soğuk hava koşullarının, göçmenlik işlemlerinde gecikmelere neden olduğunu söyledi. CBS News’a göre, ABD’ye her gün 565 çocuk tek başına giriş yapıyor. Ocak ayından Şubat’a kadar sınırı tek başlarına geçen çocukların sayısının da yüzde 60 artarak 9 bin 400’e çıktığı belirtiliyor. Aynı ay 100 binin üzerinde kişi de ABD sınırını geçmeye çalışırken yakalandı. İç Güvenlik Bakanlığı, bu gelişmeler üzerine, normalde sel, fırtına ya da diğer benzeri felaketlerde görev yapan FEMA’yı Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan sığınmacı çocuklarla ilgilenmesi için görevlendirdi. İç Güvenlik Bakanı Mayorkas, FEMA’nın 90 gün boyunca çocuklara yardım etme, barınak sağlama ve nakletme gibi faaliyetler yürüteceğini açıkladı. Bu gelişme, sınırdaki durumun Biden yönetimi için büyümekte olan insani ve siyasi krizin boyutunun bir yansıması olarak yorumlanıyor. Sınırdaki göçmenlerin sayısı neden arttı?

Uzmanlar, yoksulluk, çete şiddeti ve doğal felaketler gibi sebeplerin yanında pandemiyle alakalı istihdam kayıplarının da göçmenleri ülkelerini terk etmeye itiyor olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor. Uzmanlar ayrıca, Amerika sınırına doğru yol alan göçmenlerin yaşadığı, şiddet ve yoksulluğun hüküm sürdüğü topluluklarda “sınırın açık olduğu” şeklinde doğru olmayan söylentilerin yayıldığına dikkati çekiyor. Bir diğer önemli neden olarak da Biden yönetiminin eski Başkan Trump’ın göçmenlik konusundaki katı uygulamalarını sürekli eleştirmesi ve göçmenler lehine bir çizgi izleyeceğinin işaretlerini vermesinden cesaret alarak bu tehlikeli yolculuğa girişme kararı alanların sayısının artması gösteriliyor. Amerikalı yetkililer ayrıca, insan kaçakçılarının da ABD’deki yönetim değişikliğinden sonra kişileri sınırı geçmeye cesaretlendiriyor olabileceğini kabul ediyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’ın duruşu ne? Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, yaşanan gelişmelerden birbirlerini sorumlu tutan açıklamalar yapıyor.

Cumhuriyetçiler, Biden’ın göçmenlik reformuna yönelik verdiği sözlerin ve kişilere yasal iltica başvurularında bulunmaya izin verme kararının, göçmenler için bir “mıknatıs” vazifesi gördüğünü iddia ederken, Demokratlar ise Biden yönetiminin Trump yönetiminden miras kalan bozuk bir sistemi düzeltmeye çalıştığını savunuyor ve göçmen sayısında artışların bir ilk olmadığını, Trump dönemi dahil geçmişte de yaşandığına dikkati çekiyor. Pazartesi günü beraberinde bir Cumhuriyetçi Kongre üyesiyle sınırda temaslarda bulunan Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, Teksas eyaletinin sınır kenti El Paso’da yaptığı açıklamada, Biden’ın politikalarının sınırda kontrolsuz bir göçmen akınına neden olduğunu savunarak, “Ülkemizin ve sınırımızın güvenliği en başta başkanımızın sorumluluğudur. Bunların yaşanması gerekmiyordu. Bu kriz, yeni yönetimin politikalarıyla yaratıldı. Bu durumu Biden sınır krizi demek dışında başta türlü tanımlamanın yolu yok” diye konuştu. Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy de sınıra akın eden göçmenlerin sayısında büyük bir artış yaşanmasının, “ABD’deki yönetim değişikliğinin hemen sonrasına denk geldiğine” dikkati çekti.

Trump da Şubat ayındaki Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda yaptığı açıklamada, “Sadece 6 hafta önce görevi bıraktığımda, ABD tarihinin en güvenli sınırını yaratmıştık. Yeni yönetimin bu eşi görülmemiş başarıyı, sınırımızı, güvenlik tedbirlerini, yürürlüğe koyduğumuz her şeyi pervasızca ortadan kaldırarak kendi kendine yaratılan bir insani ve ulusal güvenlik felaketine dönüştürmesi sadece birkaç hafta sürdü” diye konuştu. Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ise Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biden yönetimi Trump yönetimi tarafından kendilerine bırakılan bozuk sistemi tamir etmeye çalışıyor. Biden yönetimi, bunun bir insani kriz olduğunun bilinciyle, mümkün olan en iyi idareyi temel alan bir sistem yaratacak” dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Cumhuriyetçiler’in, yeni yönetimin “açık sınır” politikasını benimsediği yolundaki suçlamalarını reddediyor. Psaki de, ABD-Meksika sınırındaki durum için, “Bunun büyük bir sorun olduğunu kabul ediyoruz. Bir önceki yönetim bize, diğer her sorun gibi, dağılmış ve işlemeyen bir sistem bıraktı. Bunu çözmek için elimizden geleni yapacağız. Çözümler üretme üzerine odaklanmış durumdayız” dedi.

İç Güvenlik Bakanı Mayorkas da sınırı tek başlarına geçen çocukların ABD’de kalmasına izin verme politikasını savunurken, durumun her ne kadar Sınır Devriye güçleri ve ilgili daireler için zorluk yaratsa da kontrol altında olduğu değerlendirmesinde bulundu. Mayorkas, “Bunlar kırılgan çocuklar ve bir önceki yönetimin bu çocukları sınır dışı etme uygulamasını sona erdirdik” ifadesini kullandı. Mayorkas, ABD'nin güneybatı sınırında son 20 yılın en büyük göçmen artışının yaşandığını söyledi. Bu arada Demokrat Parti içinde de bu konuda bölünmeler var. Partideki bazı ilerici isimler, Biden yönetimine, çocukların Sınır Devriye Güçleri’ne nakli için izin verilen 72 saatlik sürenin aşıldığı gerekçesiyle eleştiriler yöneltiyor. Kongre göçmenlik konusunda ne adımlar atacak? Göçmenlik politikaları konusunda Kongre üyeleri arasında yıllardır bir çıkmaz yaşanıyor. Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan Demokratlar, bu hafta göçmenlik konusunda iki tasarıyı geçirmeye çalışacak. Tasarılardan ilki, ABD’ye çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen ve o zamandan bu yana ABD’de bir hayat kuran çoğu Latin kökenli “Dreamers” olarak bilinen 11 milyon civarında gence vatandaşlık yolunu açmada ilk adımın atılmasını öngörüyor. Tasarı aynı zamanda doğal afetlerin vurduğu ya da çatışmaların yaşandığı bazı ülkelerden kaçan ve Amerika'da geçici koruma statüsüyle yaşayanlara yardım sağlamayı amaçlıyor.