5 Soruda Başkanlık Tartışma Programı

ABD başkanlık yarışında ikinci kez başkan seçilmek için yarışan Cumhuriyetçi Donald Trump ile rakibi Joe Biden bu akşam ilk kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Adayların izlenilirliği ve seçmen üzerindeki etkisi açısından dönüm noktası olacak bu tartışma programlarıyla ilgili olarak merak edilenleri VOA Türkçe derledi.
İlk tartışma programının konuları neler?
Programın moderatörü Fox haber kanalından Chris Wallace, ilk düelloda tartışılacak 6 konuyu belirledi. Trump ve Biden’a, görev başındaki sicilleri, Ruth Bader Ginsburg’ün ölümüyle Anayasa Mahkemesi’nde boşalan koltuğun doldurulması, ABD’de 200 binden fazla can alan Corona virüsü salgını, ekonomi, ırksal eşitsizlik sorunu, ülkede patlak veren şiddet olayları ve seçimlerin güvenilirliğiyle ilgili sorular yöneltilecek.
Tartışmanın formatı nasıl olacak?
Türkiye saatiyle sabaha karşı 4’te başlayacak olan program 6 bölüm halinde 90 dakika sürecek. Başkanlık Tartışma Programları Komisyonu’nun açıklamasına göre adayların her birinin konuyu tartışmak için 15 dakikası olacak.
Konuların sıralamasının gelişmelere bağlı olarak değişebileceği programda reklam arası verilmeyecek.
Biden’ın, New York Times gazetesinin programdan iki gün önce yayınladığı ve Trump’ın son 10 yılda sadece iki kez 750’şer dolar vergi ödediğine dair haberini ekonomi bölümünde gündeme getirmesine kaçınılmaz gözüyle bakılıyor.
Trump ise Pazartesi günü Biden’ı Twitter’dan hedef aldı. ''Salı günü canlı yayın tartışması öncesinde ya da sonrasında uykucu Joe Biden'a doping/uyuşturucu testi yapılmasını talep edeceğim. Haliyle bana da yapılmasını kabul ediyorum'' diye yazdı. Biden'ın performansının ''inişli çıkışlı'' olduğunu belirten Trump, bu ''tutarsızlığa'' dopingin neden olabileceğini savundu. Bu mesajından bir saat sonra da Biden’ın bu testi kabul etmediğini yazan Trump, “Neden acaba?” diye sordu.
Tartışma programına seyirci katılımı olacak mı?
Corona virüsü salgını nedeniyle, programın düzenleneceği salona sınırlı sayıda seyirci alınacak. Ancak programın milyonlarca izleyiciyi ekran başına çekmesi bekleniyor. 2016’daki başkanlık seçimi öncesi o dönem aday olan Trump’la Demokrat rakibi Hillary Clinton arasındaki tartışma programını 84 milyon kişi izlemişti.
Tartışma programları seçmenler üzerinde ne kadar etkili?
PEW Araştırma Merkezi'ne göre 2016’da seçmenlerin yüzde 10’u oyunu kime vereceğini ya tartışma programları sırasında ya da sonrasında karar verdi. Bu da 4 yıl önceki seçimin kaderini bazı eyaletlerdeki çok az farkın belirlediği düşünüldüğünde azımsanamayacak bir rakam.
Tartışma programlarının takvimi ne?
İlki 29 Eylül’de Ohio eyaletinin Cleveland kentinde yapılacak başkanlık tartışmasının ikincisi 16 Ekim’de Miami’de, üçüncüsü de 22 Ekim’de Nashville kentinde gerçekleştirilecek.
7 Ekim’deyse Başkan Yardımcılığı tartışması Başkan Yardımcısı Mike Pence’le Demokrat Parti’nin başkan yardımcısı adayı Kamala Harris arasında Utah’ta Salt Lake City’de yapılacak.