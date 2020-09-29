5 Soruda Başkanlık Tartışma Programı

ABD başkanlık yarışında ikinci kez başkan seçilmek için yarışan Cumhuriyetçi Donald Trump ile rakibi Joe Biden bu akşam ilk kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Adayların izlenilirliği ve seçmen üzerindeki etkisi açısından dönüm noktası olacak bu tartışma programlarıyla ilgili olarak merak edilenleri VOA Türkçe derledi.

İlk tartışma programının konuları neler?

Programın moderatörü Fox haber kanalından Chris Wallace, ilk düelloda tartışılacak 6 konuyu belirledi. Trump ve Biden’a, görev başındaki sicilleri, Ruth Bader Ginsburg’ün ölümüyle Anayasa Mahkemesi’nde boşalan koltuğun doldurulması, ABD’de 200 binden fazla can alan Corona virüsü salgını, ekonomi, ırksal eşitsizlik sorunu, ülkede patlak veren şiddet olayları ve seçimlerin güvenilirliğiyle ilgili sorular yöneltilecek.

Tartışmanın formatı nasıl olacak?

Türkiye saatiyle sabaha karşı 4’te başlayacak olan program 6 bölüm halinde 90 dakika sürecek. Başkanlık Tartışma Programları Komisyonu’nun açıklamasına göre adayların her birinin konuyu tartışmak için 15 dakikası olacak.