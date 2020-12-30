5 Soruda Çin Aşısı CoronaVac

Çin şirketi Sinovac’ın Brezilya’nın Butantan Enstitüsü ile geliştirdiği Corona virüsü aşısı CoronaVac’ın Türkiye’ye 3 milyon dozluk ilk teslimatı, Ankara’ya ulaştı. Üçüncü faz testleri süren aşı ile ilgili bilinenleri VOA Türkçe derledi. CoronaVac nasıl bağışıklık sağlıyor? CoronaVac, Batı ülkelerinde kullanıma sunulan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının kullandığı elçi RNA teknolojisini değil, eski ve bilinen, grip ve kızamık gibi hastalıklara karşı aşı çalışmalarında kullanılan inaktif yani cansız hücre tekniği ile geliştirildi. Bu yöntemde cansız virüsün verildiği bünyenin hastalığa karşı bağışıklık kazanması hedefleniyor. Elçi RNA teknolojisi ise insan hücrelerine Corona virüsü proteinleri üretmesi komutu veriyor ve bu komut vücudu virüse karşı bir bağışıklık yanıtı geliştirmeye yöneltiyor. Bazı uzmanlar cansız hücre teknolojisini, daha bilinen bir yöntem olduğundan daha güvenilir kabul ediyor. Deneyler hangi aşamada? CoronaVac için üçüncü faz klinik deneyler birkaç ülkede sürdürülüyor. İnsanlar üzerinde sürdürülen üçüncü faz deneyler 2020’nin Temmuz ayında Brezilya’nın altı eyaletinde 9 bin gönüllü sağlık çalışanı ile başlatıldı. Ağustos da Şili 3 bin gönüllü ile, Bangladeş 4.200 ve Endonezya 1.600’dan fazla gönüllü ile üçüncü faz deneylere katılan ülkeler oldu. Eylül ayında bu ülkelere 13 bin gönüllü ile Türkiye, Ekim’de de 7 bin sağlık çalışanı ile Suudi Arabistan katıldı.

Aşının faz 3 deneyleri henüz tamamlanmadı. Ancak Brezilya ve Türkiye geçen haftalarda aşının etkinliği ile ilgili farklı rakamlar açıldı. Türkiye’de iki doz aşı olan 1.322 kişinin verilerine göre, gerçek aşı vurulan 752 kişide 3 vakaya rastlandı. Plasebo aşı olan 570 kişinin ise 26’si Corona virüsüne yakalandı. Türkiye bu verilere dayanarak aşının yüzde 91,25 oranında etkili olduğunu açıkladı. Ancak aynı gün Brezilya’dan gelen etkinlik oranları kafaları karıştırdı. Aşının geliştirilmesinde Çin’le işbirliği yapan Butantan Enstitüsü aşının yüzde 50 ila 90 etkili olduğunu bildirdi; ancak ayrıntılı sonuçların açıklanmasını 3 defa ertelemiş durumda. Diğer aşılarla benzer ve farklı yanları ne? Coronavac da Pfizer/BionTech aşıları gibi iki doz şeklinde 14 ile 28 gün arasında değişen bir aralıkta yapılıyor. Yine benzer şekilde aşının en yaygın yan etkisi, enjeksiyon bölgesinde ağrı görülmesi. Diğer yan etkiler arasında yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrısı var. Yan etkilerdeki farklılık, ateş görülmesinde ortaya çıkıyor. Dünyanın saygın tıp dergilerinden Lancet’te 17 Kasım’da yayınlanan ön sonuçlara göre viral vektörlü aşılar ya da DNA veya RNA teknolojisi kullanan diğer aşılarla karşılaştırıldığında, CoronaVac ile aşılamadan sonra ateş görülmesi nispeten düşük.