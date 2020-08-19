5 Soruda Demokrat Parti Kurultayı

ABD'de Joe Biden'ın başkan adaylığının kesinleştiği Demokrat Parti Kurultayı üçüncü gününde de önemli konuşmacıları ağırlayacak. VOA Türkçe, Corona virüsü pandemisi nedeniyle platform değiştiren kurultayla ilgili merak edilenleri derledi. Neredeyse 200 yıldır düzenlenen bu kurultaylarda, başkanlık seçimlerinden önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti’nin başkan adayları belirleniyor. Bu yılki Demokrat Parti kurultayı ise eski kurultaylardan oldukça farklı geçiyor. Normal şartlarda Demokrat Parti Kurultayı’nda başkan adayı nasıl belirleniyor? Aday belirleme süreci her eyalette ayrı ayrı yapılan önseçimlerle başlıyor. Bu seçimler, adaylara belli sayıda delege sağlıyor ve ön seçim süreci tamamlandığında bu delegeler seçmeni parti kurultaylarında temsil ediyor. Eyaletlerde önseçimleri kazanmak adaylara daha fazla delege sağlıyor. Ancak bu süreç kurultayda oy verecek tüm delegeleri belirlemiyor. Bir de kurultayda istedikleri biçimde oy kullanabilen “süper delegeler” var. “Süper delegeler”, eyalet valileri, Demokrat Parti Başkanı ve Başkan Yardımcıları, partinin Kongre üyeleri ve de Demokrat Parti yöneticilerinden oluşuyor. Yani seçilmiş yetkililer, valiler, yerel yöneticiler ve çeşitli Demokrat Parti kurumlarının üyeleri de süper delegeler arasında.

Adaylık için delegelerden kaç oy gerekiyor? Demokrat parti kurultayında toplam 4.750 delege oy kullandı. Bunların 3.979’u ön eçimlerde belirlenen delegelerken, 771’i süper delegeydi. Adaylığı kazanmak için kurultayda 1.991 halk delegesinin oyunu ilk turda kazanmak gerekiyor. Eğer kurultay çekişmeli ise ikinci tur oylama yapılıyor ve bu noktada süper delegeler de oy kullanabiliyor. Bu turda adayın 2.375 oya ulaşması gerekiyor. Joe Biden 1.991 delegeye zaten geçen Haziran ayının ilk haftasında ulaşmıştı. Delegeler, sanal kurultayda oylarını 3 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında elektronik post yoluyla kullandı. Uzaktan oy kullanma yöntemi sayesinde delegeler, yüksek güvenlik önlemleri içeren bir kimlik doğrulama sistemi üzerinden e-posta yoluyla adayı belirledi. Elektronik formları doldurduktan sonra, eyalet parti yönetimine oylarını yolladı. 2020 Demokrat Parti Kurultayı nasıl düzenleniyor? 1830’lardan bu yana düzenlenen kurultaylar, binlerce kişiyi ağırlayabilecek büyük toplantı salonları, spor tesisleri gibi alanlarda düzenlenirken, 2020’ye damgasını vuran Corona virüsü pandemisi bu süreci sanal ortama taşıdı.

Halk sağlığını koruma amacıyla Demokrat Parti Kurultayı da katılımcıların, delegelerin, parti seçmeninin, yetkililerin konuşmalarının önceden kaydedildiği, ünlü oyuncuların sunduğu dört günlük dev bir ekran yapımına dönüştü. İnternetten ve televizyonlardan yayınlanan kurultay için Demokratlar sanal bir video rejisi kurdu ve yüzlerde görüntülü mesaj ve açıklamadan Amerikan halkını etkileyecek bir şov yaratmaya çalıştı. Joe Biden da Demokrat Parti adaylığını, kurultayın ikinci gününde Delaware eyaletindeki evinden canlı yayında, salonuna kurulan kameranın önünde kabul etti. Geleneksel kurultaylardaki gibi havadan balon ve konfeti yağmadı ancak ailesi Biden’ın arkasında bir şölen havası yaratmaya çalıştı. Demokrat Parti Kurultayı ne kadar seyirci topladı? Televizyon izlenme oranlarını ölçen Nielsen şirketinin açıkladığı rakamlara göre 17 Ağustos’ta kurultayın açılışını 10 ayrı televizyon kanalında 19 milyon 700 bin kişi izledi. Bu ölçüme internet üzerinden yayın yapan platformlar dahil değil.

Biden’ın kampanyasından yapılan açıklamaya göre toplam 28 milyon 900 bin Amerikalı ise televizyonlardan ve dijital platformlardan kurultayın ilk akşamını takip etti. Dijital platform yayınlarından yararlanan seyirci 2016’da 3 milyon iken kampanya ekibine göre Pazartesi akşamı 10 milyonu aştı. 2016’daki Demokrat Parti Kurultayı’nın başladığı akşam televizyonları başına geçenlerin sayısı Nielsen’a göre 26 milyondu. Demokrat Parti Kurultayı’dan dikkat çeken konuşmacılar kimler? Sanal ortamda yapılan Kurultay kalabalıkların coşkusunu ortaya koyamasa da, sadece ünlü siyasetçilerin değil ABD’nin dört bir yanından Demokratlar’ın seslerini duyurması için platform sundu. Kurultayın ilk akşamında eski First Lady Michelle Obama, 8 Nisan’da başkanlık yarışından çekilen Vermont Senatörü Bernie Sanders, New York Valisi Andrew Cuomo, başkent Washington’un belediye başkanı Muriel Bowser, Michigan Valisi Gretchen Whitmer konuşmacı olarak katıldı. Bu isimlerin yanı sıra eski Demokrat başkan aday adayları da neden Joe Biden’ı desteklediklerini anlattı.