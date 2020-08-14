5 Soruda Doğu Akdeniz’deki Gerilimin Nedenleri?

Türkiye’nin Libya’yla yaptığı anlaşmanın ardından Yunanistan da, Mısır’la uzun zamandır yürüttüğü işbirliği arayışını anlaşmaya dönüştürdü. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri tarafından 6 Ağustos’ta Kahire’de Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalandı. Türk Dışişleri Bakanlığı ise, yaptığı yazılı açıklamada “Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır" görüşünü savundu. Bunun ardından Türkiye, Doğu Akdeniz’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sahaya gönderdiği Oruç Reis Gemisi dolayısıyla peş peşe NAVTEX’ler ilan etti.

Pamir: NAVTEX, İngilizce Navigational Telex’in kısaltılmış hali. Belli bir alana, ister münhasır ekonomik bölge deyin ister kıta sahanlığı, ister kara suları deyin belli bir alana hakim olan bir devletin -- bizde özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ilgili daire başkanlığınca Deniz Seyir ve Oşinografi Dairesi tarafından ilan edilen -- tüm askeri ve sivil tüm gemileri kapsayıcı olan uyarılardır diyebiliriz. Bunların sadece bizim gündemimizde olan hidrokarbon aramalarına ilişkin olması gerekmiyor, aynı zamanda meteorolojiyle ilgili, herhangi bir güvenlikle ilgili olabilir ya da askeri tatbikatlarla ilgili olabilir. Tüm bu konularda sivil ve askeri gemilere olabilecek gelişmeleri bildiren dolayısıyla onların emniyet içerisinde seyretmesini sağlamasına çalışan bir sistemdir. Bu tabii ki de bağlayıcıdır dolayısıyla Türkiye’nin ilan ettiği NAVTEX’te önceki NAVTEX’te hükümran bir ülke olarak diğer ülkelere de bağlayıcıdır. Onlar için yapılmış bir uyarıdır.

“Mısır anlaşmasıyla Yunanistan Meis Adası iddiasından vazgeçti”

VOA: Doğu Akdeniz'de Libya-Türkiye anlaşmasının ardından Mısır’la Yunanistan arasında varılan anlaşma ne anlama geliyor?

Pamir: Biz yarı kapalı bir denizden söz ediyoruz. Doğu Akdeniz’de birden fazla kıyıdaş ülke var. Türkiye ile başlayacak olursak saatin ters istikametinde Suriye bunun hemen altında Lübnan, İsrail, Mısır daha önce gündemde olmayan Libya. Yeterince gündemde olmayan derken genelde haritalara sanki iki boyutluymuş gibi bir dikdörtgen gibi bakarak, kıyıdaş ülkelerin karşılıklı birbirleriyle kıyılarına bakarak genel olarak, adalarla ilgili sorunları yoksa ortadan geçen bir hat üzerinden bunların paylaşımı yapılır. Gerek kıta sahanlığı gerek münhasır ekonomik bölge konusunda... Fakat Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda uzun süredir devam eden çalışmalar var. Dünya da yuvarlak daha doğrusu geoid diyebileceğimiz şekilde olduğundan bu eğim, yuvarlak dikkate alınarak Libya ile Türkiye’nin karşılıklı kıyısı olduğundan hareketle Kasım 2019’da Türkiye ile Libya Deniz Yetki Alanları Anlaşması imzalandı. Deniz Yetki Alanları sözcüğü hem kıta sahanlığını hem de münhasır ekonomik bölge hem de kıta sahanlığını daha kapsayıcı bir terim olduğu için o doğru terimi kullanmak yerinde olur. Çünkü kıta sahanlığı ile münhasır ekonomik bölge arasında deniz suyu, deniz kolonu ve bunun içindeki zenginlikler de iki ayrı konu olduğu için belli farklılıklar var. Onun için ikisini de kapsayan bir anlaşma imzalandı. En önemli sonucu Doğu Akdeniz’de kıyısı olmayan ama maksimalist iddialarla Türkiye’nin kıta sahanlığının olası münhasır ekonomik bölgesine tecavüz eden Yunanistan’ın belli emellerinin önü kesilmiş oldu. Bu anlaşmayla BM’nin yasal olarak kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanması ve parlamentomuzdan geçmesi gerçekten hiçbir şey olmasa psikolojik bir üstünlük sağladı Türkiye’ye. Yıllardan beri Mısır’la Yunanistan arasında bu görüşmeler sürüyor. Yunanistan çok çok uzak bu coğrafyaya. Ama adalar üzerinden maksimalist iddialarda bulunuyor. Yunanistan bir mevzi kazanabilmek için ya da kaybettiği mevziyi yeniden kazanabilmek için en azından iç politikada yedirebilmek için çok acele bir teşebbüse geçti. Nitekim, ilgili bakan tarafından ABD ile yaptığı bazı görüşmelerden sonra bu anlaşmanın şekle şemale bürünmüş olması da bunun göstergesi. Nitekim, Yunanistan bu anlaşmayı imzalarken özellikle Meis Adası’ndaki -- ki Türkiye’ye iki kilometre mesafede -- iddialarından da fiili olarak vazgeçmiş oluyor. Yani çizilen sınır dikkate alındığında... Yunan gazetelerinde yayınlanan haritalara dayanarak bunu söylüyoruz, onu da göreceğiz anlaşmayı ama Yunanistan, daha önce İtalya ile de böyle acele içinde anlaşma imzalamıştı orada da görüyoruz ki, adalara münhasır ekonomik bölge tanınacağı iddialarından vazgeçmiş, geri adım atmış oldu. Bu hukuki anlaşmalar ileride bir kez daha gündeme geldiğinde tamamen Yunanistan’ın aleyhine somut bir veri olarak ortaya çıkacaktır.

“Yunanistan’ın adalar nedeniyle Türkiye’nin haklarını engellemesi mümkün değil”

VOA: Türkiye ile Yunanistan arasındaki durumu nasıl yorumluyorsunuz, kim hangi açıdan haklı veya haksız?

Pamir: Doğu Akdeniz’in bir kıyıdaş devleti değil Yunanistan. İşte Girit gibi, işte Katellerizon -- bizim Meis Adası dediğimiz

