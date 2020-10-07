5 Soruda Pence-Harris Tartışması

Amerika Başkanı Donald Trump’a Corona teşhisi konulması sonrası yaşanan gelişmeler iki başkan yardımcısı adayı Mike Pence ve Kamala Harris’in canlı yayındaki ilk karşılaşmasını tüm kamuoyunun daha yakın mercek altına almasına neden oldu. Peki Pence-Harris oturumundan neler bekleniyor, bu oturumu öncekilerden farklı kılan nedenler ne? VOA Türkçe derledi.

Başkan yardımcılarının canlı oturumunu bu seçimde farklı ve önemli kılan ne?

Başkan yardımcılığı için iki adayı karşı karşıya getiren canlı yayındaki tartışma her seçim döneminde bir kez yapılıyor. Bu tartışma, üç kez yapılan başkan adaylarının oturumlarına göre daha az ilgi görüyor. Başkan Donald Trump 15 Ekim’de Miami’de yapılması planlanan ikinci canlı tartışmayı sabırsızlıkla beklediği yönünde açıklama yapsa da, seçimlere kadar yapılması planlanan iki tartışmanın akıbeti belirsizliğini koruyor. Özetle Trump ve Biden’ın 15 ve 22 Ekim’de yapılması planlanan tartışma programları iptal olursa Amerikalı seçmenin televizyon ekranlarında izleyeceği son canlı üst düzey seçim tartışması Pence-Harris oturumu olabilir.