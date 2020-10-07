5 Soruda Pence-Harris Tartışması

Amerika Başkanı Donald Trump’a Corona teşhisi konulması sonrası yaşanan gelişmeler iki başkan yardımcısı adayı Mike Pence ve Kamala Harris’in canlı yayındaki ilk karşılaşmasını tüm kamuoyunun daha yakın mercek altına almasına neden oldu. Peki Pence-Harris oturumundan neler bekleniyor, bu oturumu öncekilerden farklı kılan nedenler ne? VOA Türkçe derledi.
Başkan yardımcılarının canlı oturumunu bu seçimde farklı ve önemli kılan ne?
Başkan yardımcılığı için iki adayı karşı karşıya getiren canlı yayındaki tartışma her seçim döneminde bir kez yapılıyor. Bu tartışma, üç kez yapılan başkan adaylarının oturumlarına göre daha az ilgi görüyor. Başkan Donald Trump 15 Ekim’de Miami’de yapılması planlanan ikinci canlı tartışmayı sabırsızlıkla beklediği yönünde açıklama yapsa da, seçimlere kadar yapılması planlanan iki tartışmanın akıbeti belirsizliğini koruyor. Özetle Trump ve Biden’ın 15 ve 22 Ekim’de yapılması planlanan tartışma programları iptal olursa Amerikalı seçmenin televizyon ekranlarında izleyeceği son canlı üst düzey seçim tartışması Pence-Harris oturumu olabilir.
Trump’ın Corona teşhisi sonrası hangi tedbirler alınacak?
Amerika’da başkandan sonra gelecek en önemli koltuğa aday iki isim ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek. Utah eyaletindeki Salt Lake City kentinde Utah Üniversitesi kampusunda yapılacak tartışma yerel saatle 21.00’de başlayacak, 22.30’da sona erecek.
Corona tedbirleri kapsamında tartışmanın yapılacağı salonda iki aday arasında şeffaf plastik bir bariyer olacak. Pence ve Harris, daha önce kararlaştırılanın aksine birbirlerine 2 metre yerine yaklaşık 4 metre uzaklıkta duracak.
İki aday ve gazeteciler dahil tartışmayı salonda izleyecek herkesin Corona testi yaptırması zorunlu. Salonda maske takmayanların dışarı çıkarılacağı açıklandı.
Hangi başlıklar öne çıkabilir?
Tartışmanın moderatörlüğünü USA Today gazetesinin Washington Büro Şefi Susan Page yapacak. Tartışma 10’ar dakikalık 9 bölüm formatında olacak. Her adaya kendisine yöneltilen sorulara cevap vermek için iki dakika süre tanınacak.
Tartışmanın moderatörü henüz soruları paylaşmasa da ilk canlı yayın karşılaşmasının odağında Corona virüsü krizinin olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun nedeni hem ABD Başkanı’nın geçen hafta virüse yakalanarak tedavi görmeye başlamasıyla ülkede değişen gündem, hem de Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Corona Virüsüyle Mücadele Görev Gücü’nün başındaki isim olması.
Yakın tarihte hangi kadın başkan yardımcısı adaylar çok izlendi?
Tartışmayı ilgi çekici kılan birçok neden var. Amerikalı seçmenler ilk kez siyah ve kadın başkan yardımcısı adayının canlı yayında Cumhuriyetçi ve beyaz erkek rakibi karşısındaki performansını izleyecek.
Her ne kadar bugüne dek başkan yardımcısı adayları arasındaki tartışma programları çok rağbet görmese de kadın adayların olduğu oturumlar seyircinin ilgisini çekmiş. Yakın tarihte buna iki örnek var. İlki 1984’te George H. Bush’un karşısına çıkan Demokrat aday Geraldine Ferraro. Bush ve Ferraro’nun katıldığı canlı tartışma ABD tarihinde en çok izlenen başkan yardımcıları adayları oturumu olmuş. Bu rekoru kıran tartışma, 2008’de karşı karşıya gelen Joe Biden’la Sarah Palin’in oturumu oldu. Bu nedenle Pence-Harris oturumunun da yeni bir izlenme rekoruna imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İki aday hangi konularda güçlü?
Virginia Üniversitesi’nden Mary Kate Cary’ye göre Senato Adalet Komisyonu’ndaki oturumlarda sorduğu tuzak sorularla zorlayıcı ve sorgulayıcı tavrıyla tanınan Kamala Harris’in güçlü bir tartışmacı performansı sergilemesi bekleniyor.
Ancak aynı uzmana göre dört yıl önce Demokrat rakibi Tim Kaine karşısında etkili bir performans ortaya koyan Pence’in Harris’in olası sert tavrını soğukkanlı biçimde bertaraf etmesi de mümkün.
Siyaset uzmanlarına göre iki adayın ortaya koyacağı performans 4 yıl sonra potansiyel başkan adaylığı için prova niteliğinde de olabilir.