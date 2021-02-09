5 Soruda Sosyal Medyanın Yeni Yıldızı Clubhouse

2020’nin Mayıs ayında sadece 1.500 kullanıcısı olan sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse’un üye sayısı bu ayın başında 2 milyonu aştı. VOA Türkçe Clubhouse ile ilgili ayrıntıları ve tartışmaları derledi.
Clubhouse nedir?
Uygulama, kısmen Facebook, kısmen podcast özellikleri taşıyor. Sesli Twitter diyen de var. Ses tabanlı sosyal ağ uygulaması Clubhouse, 2020’nin Mart ayından bu yana mevcut ancak geçen hafta TESLA’nın CEO’su Elon Musk, Clubhouse’da amatör borsacılar için hisse senedi ticareti uygulaması olan Robinhood'ın CEO'su Vlad Tenev ile yayın yapınca başta ABD olmak üzere tüm dünyada bu yeni uygulamaya ilgi arttı.
‘’Kulüp Evi’’ anlamına gelen Clubhouse’un Apple’ın uygulama mağazasındaki açıklaması şu şekilde: "Clubhouse arkadaşlarla ve dünyanın her yerinden diğer ilginç insanlarla gündelik, sesli sohbetlerin yapıldığı bir alan. Takip ettiğiniz kişilerle sohbet etmek için istediğiniz zaman çevrimiçi olun veya dinleyici olarak sohbete dahil olun ve başkalarının neler konuştuğunu dinleyin."
Uygulama nasıl çalışıyor?
Herkese açık ve özel sohbet odaları mevcut. Kullanıcılar profil resimleriyle kendileri hakkında kısa bir bilgi sunuyor. Kişiler ya da ilgi alanlarına göre gruplar takip ediliyor.
Katıldığınızda, teknoloji, kitap, iş veya sağlık gibi ilgi alanları seçiyorsunuz. Uygulamaya ilgi alanlarınız hakkında ne kadar fazla bilgi verirseniz, uygulama o kadar çok sohbet odası ve kişiyi, takip etmenizi veya katılmanızı tavsiye ediyor.
Sese dayalı sosyal ağ, resim veya video içermiyor. Sohbetler kaydedilmiyor. Kullanıcılar konuşmak istediklerinde, sanal olarak parmak kaldırıyor. Sohbet odasını kuranlar ve moderatörler, konuşmak isteyenlere söz veriyor.
Uygulamayı kim geliştirdi?
Clubhouse, Silikon Vadisi girişimcisi Paul Davison ve eski Google çalışanı Rohan Seth tarafından geliştirildi. Mayıs ayında yatırım şirketi Andreessen Horowitz'den yaklaşık 12 milyon dolarlık mali destek aldı ve gelişmeye devam etti.
Clubhouse'un lansmanı, 2020'nin Mart ayında Corona virüsü salgınının başlangıcına denk geldi. San Francisco merkezli uygulamanın sahibi Alpha Exploration şirketi.
Nasıl üye olunuyor?
Clubhouse davet sistemiyle çalışıyor ve her yeni kullanıcıya diledikleri gibi başkalarına göndermek üzere iki davetiye veriliyor. Uygulama kullanıldıkça da davetiye sayısı artıyor.
Davet alan kullanıcılar, telefon numaralarına gönderilen kısa mesajla kullanıcıyı uygulamadaki bir kayıt sayfasına yönlendiren bir bağlantı görüyor.
Davetiyeler o kadar popüler bir ürün haline geldi ki ABD'de Reddit, eBay ve Craigslist gibi sayfalarda ve birçok ülkede internet üzerinden satıldığı belirtiliyor.
Sosyal medya uzmanları bu sistem için, ‘’gerçek hayat elitizminin sanal hali’’ yorumunu yapıyor. Clubhouse’un kurucuları 2021 hedeflerinin uygulamanın beta aşamasını tamamlamak ve böylece Clubhouse'u tüm dünyaya açmak olduğunu duyurdular.
Uygulama ile ilgili tartışmalar neler?
Clubhouse’da halihazırda kötüye kullanım ve içerik denetimi eksikliğiyle ilgili sorunlar var. New York Times gazetesi de geçen haftalarda Clubhouse’un insanları istismardan korumak için fazla bir şey yapmadığına dair çok sayıda şikayet olduğunu yazmıştı.
"Genel kabalığa" izin var; ancak nefret söylemine, cinsiyet ayrımcılığına ve istismara izin verilmediği belirtiliyor. Önceden var olan nefret söylemi ve istismarla ilgili sorunlara karşı Ekim ayında topluluk moderasyonu kılavuzları oluşturuldu.
Clubhouse’un bir sözcüsü Reuters haber ajansına bazı kullanıcıları zaten yasaklamak zorunda kaldıklarını açıkladı.
Ancak davetiyelerle genişleme sürdükçe ve sadece Apple’de olan uygulama Android’e de girerse üyelerin hissettiği ayrıcalık duygusu aşınacak mı, pandemiden etkilenen ekonomi yeniden açılırken sosyalleşme artınca uygulamaya olan talep azalacak mı, bunu zaman gösterecek.