5 Soruda Sosyal Medyanın Yeni Yıldızı Clubhouse

2020’nin Mayıs ayında sadece 1.500 kullanıcısı olan sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse’un üye sayısı bu ayın başında 2 milyonu aştı. VOA Türkçe Clubhouse ile ilgili ayrıntıları ve tartışmaları derledi. Clubhouse nedir? Uygulama, kısmen Facebook, kısmen podcast özellikleri taşıyor. Sesli Twitter diyen de var. Ses tabanlı sosyal ağ uygulaması Clubhouse, 2020’nin Mart ayından bu yana mevcut ancak geçen hafta TESLA’nın CEO’su Elon Musk, Clubhouse’da amatör borsacılar için hisse senedi ticareti uygulaması olan Robinhood'ın CEO'su Vlad Tenev ile yayın yapınca başta ABD olmak üzere tüm dünyada bu yeni uygulamaya ilgi arttı. ‘’Kulüp Evi’’ anlamına gelen Clubhouse’un Apple’ın uygulama mağazasındaki açıklaması şu şekilde: "Clubhouse arkadaşlarla ve dünyanın her yerinden diğer ilginç insanlarla gündelik, sesli sohbetlerin yapıldığı bir alan. Takip ettiğiniz kişilerle sohbet etmek için istediğiniz zaman çevrimiçi olun veya dinleyici olarak sohbete dahil olun ve başkalarının neler konuştuğunu dinleyin."

Uygulama nasıl çalışıyor? Herkese açık ve özel sohbet odaları mevcut. Kullanıcılar profil resimleriyle kendileri hakkında kısa bir bilgi sunuyor. Kişiler ya da ilgi alanlarına göre gruplar takip ediliyor. Katıldığınızda, teknoloji, kitap, iş veya sağlık gibi ilgi alanları seçiyorsunuz. Uygulamaya ilgi alanlarınız hakkında ne kadar fazla bilgi verirseniz, uygulama o kadar çok sohbet odası ve kişiyi, takip etmenizi veya katılmanızı tavsiye ediyor. Sese dayalı sosyal ağ, resim veya video içermiyor. Sohbetler kaydedilmiyor. Kullanıcılar konuşmak istediklerinde, sanal olarak parmak kaldırıyor. Sohbet odasını kuranlar ve moderatörler, konuşmak isteyenlere söz veriyor. Uygulamayı kim geliştirdi? Clubhouse, Silikon Vadisi girişimcisi Paul Davison ve eski Google çalışanı Rohan Seth tarafından geliştirildi. Mayıs ayında yatırım şirketi Andreessen Horowitz'den yaklaşık 12 milyon dolarlık mali destek aldı ve gelişmeye devam etti. Clubhouse'un lansmanı, 2020'nin Mart ayında Corona virüsü salgınının başlangıcına denk geldi. San Francisco merkezli uygulamanın sahibi Alpha Exploration şirketi.