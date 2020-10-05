5 Soruda Türkiye

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in bugünkü Ankara ziyaretinin ana gündemini iki NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’deki gerilim oluşturuyor. İki komşu ülkenin çözüm için diplomatik müzakereler yürütmesi gerektiği vurgulanıyor. Dışişleri Bakanlığı’ndaki temaslarının ardından Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la kabine toplantısı sonrasında bir araya gelecek. Stoltenberg, Türkiye’nin ardından yarın da Yunanistan’da temaslarda bulunacak. Stoltenberg, Erdoğan’la arasındaki telefon trafiğinin ardından 3 Eylül’de, Brüksel’deki NATO Karargahı’nda, Türkiye’yle Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de çatışma riskini ortadan kaldırmak amacıyla askeri teknik müzakerelerin başlayacağını duyurmuştu. Müzakere süreci iki gün gecikmeyle 10 Eylül’de başlamış ve son olarak 29 Eylül’de altıncısı yapılmıştı. Bu süreçte 22 Eylül’de NATO Karargahı’ndaki beşinci görüşmeden sonra Türkiye’yle Yunanistan’ın “istikşafi görüşmeler” yürütme kararı aldığı açıklanmıştı. Stoltenberg de, ertesi gün iki ülke liderleriyle telefon görüşmelerinde bulunarak, askeri ve teknik müzakerelerde iyi ilerleme sağlanmasıyla diplomatik heyetler arası görüşmelere geçiş kararı alındığını ifade etmişti.

Eğer duyurulduğu şekilde Türkiye’yle Yunanistan arasındaki keşif görüşmelerine başlanabilirse 2016’dan sonra iki ülke yeniden diplomatik müzakere masasında olacak. Doğu Akdeniz ve Ege'deki anlaşmazlıkları ele almak amacıyla 61'inci toplantı, İstanbul'da düzenlenecek. Dışişleri bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülecek toplantının tarihi, heyetlere katılacak isimler belirlendikten sonra ilan edilecek. İki ülke arasında süreci hızlandırmak amacıyla Almanya Başbakanı Merkel'in danışmanı Jan Hecker’in katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in danışmanı Eleni Sorani’nin de üçlü görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’inse, bugünkü Ankara ve yarınki Atina temaslarıyla bir an önce keşif görüşmelerine başlanmasını sağlamayı amaçladığı vurgulanıyor. Bugün NATO Karargahı’nda yapılması planlanan askeri teknik müzakereler, şimdilik ileri bir tarihe ertelendi. “NATO siyasi görüşmelere kapı açmıştır”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde NATO’da görev yapmış ve Brüksel Karargahı’ndaki gelişmeleri yakından izleyen emekli Tuğgeneral Ali Er, askeri teknik müzakereler süreciyle birlikte 5 soruda son durumu değerlendirdi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Er, Doğu Akdeniz’deki tansiyonu düşürme konusunda ancak diplomatik müzakerelere başlanabilirse sonuç alınabileceğini kaydetti. NATO Genel Sekreteri’nin İttifak üyesi iki ülke arasında, askeri çatışma gibi en kötü olasılığı önlemek amacıyla aracılık yürütmesinin doğal olduğunu vurgulayan Er, askeri teknik müzakerelerle diplomasiye zemin hazırlandığını ifade etti. Bunun yanı sıra Ankara ve Atina’nın arasında siyasi mesajlar sertleşmişken teknik müzakerelerle Ege ve Akdeniz’de yani sahada askeri çatışmanın önlendiğini belirten Er, şimdi diplomasiyle çözüm beklendiğini dile getirdi. Emekli Tuğgeneral Er, sorularımızı şöyle yanıtladı: 1- Türkiye-Yunanistan arasındaki görüşmeler, teknik askeri müzakereler gerçekleşti ve diplomatik sürece geçiş kararı alındı. NATO'nun ev sahipliğinde nasıl bir müzakere masasından söz ediyoruz?

Emekli Tuğgeneral Er : “Genel şapka altında teknik müzakereler, aslında NATO Genel Sekreteri ‘deconfliction’ ile ifade ettiğine göre iki ülke arasında gerçekten ciddi bir çatışma riski var. Bu çatışma riskini asgariye indirmek için neler yapılabilir, anlaşıldığı kadar bunlar nasıl teknik düzeyde çözümlenebilir diye derseniz çünkü sonuç olarak NATO'nun hem hava sahasının kontrolu hem deniz harekatı ve genel olarak bütün ülkelerin aynı anda girebileceği ve tek deniz resmi tek hava resmi üzerinden faaliyetlerinin izlenebilecek teknolojik alt yapıya sahiptir. Özellikle hava sahası ki, NATO'da hava savunma sistemi 24 saat aktif ve NATO'nun işbirliği içinde NATO’nun kendi sorumluluğunda devam eden bir faaliyet olduğu için bu bölgedeki çatışma risklerini NATO’nun önleyebilme, bununla ilgili müdahalelerde bulunabilme olanak ve yeteneği var. Ama bu altyapının işleyebilmesi için doğaldır ki, Yunanistan ve Türkiye’nin kendi egemenlik sahaları içerisinde NATO’nun da kendilerine yardımcı olabilmesini kabul etmeleri öncelikle gerekir. Anlaşıldığı kadarıyla Genel Sekreter’in davetiyle iki ülke, buna olumlu cevap verdi ve bundan sonraki aşama iki tarafın kendi ve taktik resimleri içerisinde, bu hava sahasındaki taktik resim olabilir. Deniz sahasındaki taktik resim olabilir. Ve bu askeri gemileri korumakla veya desteklemekle yükümlü oldukları ülkelerin yapmış olduğu diğer deniz faaliyetlerinin birbirleriyle çakışmaması, çatışmaması için önceden bilgi verme mekanizmaları, önceden birbirlerini haberdar etmeleri konusunda bir yol bulunacaktır. Bu bulunabilir mi? Bu bulunur. Ama bence NATO’nun burada yapmış olduğu, aslında iki ülkenin arasında olabilecek siyasi görüşmelere bir kapı açmak olmuştur. Çünkü böyle bir çatışma riski ortadan kalkmadan böyle bir diken üzerinde iki ülkenin bu konulara siyasi arenada görüşebilmeleri ve bunun için diplomatik bazı çözüm yollarına gidebilmeleri de çok zor. NATO Genel Sekreteri de bunu açıkladı. Türkiye’yle, Yunanistan arasında ‘istikşafi’ görüşmelerin Doğu Akdeniz Bölgesi'nde de başlaması, bunu destekleyen bir gelişme olmuştur. Çünkü NATO içerisinde yapılan bu gelişmelerden de anlaşıldığı kadarıyla, belirli bir mekanizmaların işletilmesi konusunda yeşil ışık görülmüştür, umut vardır. Bu umut çerçevesinde iki ülke, birbiriyle askeri alanda veya Doğu Akdeniz'de, ortamı gerecek bir çatışma riski ortadan kalkmışsa, iki taraf kendi siyasi, hukuki, pozisyonlarını, bu istikşafi görüşmelerde ortaya koyarak acaba biz bu konudan bu problemden çıkış yolu nedir diye buna başlayacaklardır. Dolayısıyla NATO'nun teknik askeri görüşmelerini askeri mekanizmaların oluşturulmasının ne denli olumlu siyasi ve diplomatik gelişmelere de zemin hazırladığını da buradan görebiliriz.

Oruç Reis Gemisi diplomasi için mi geri çekildi? 2- Cumhurbaşkanı Erdoğan da Oruç Reis gemisinin Antalya'da limana çekilmesinin diplomatik gerekçeli olduğunu ifade etti. Sizce bu noktada Türkiye’nin yürüttüğü müzakere açısından diplomatik hamleleri ve verdiği uluslararası mesajlar nasıl ilerliyor? Emekli Tuğgeneral Er : “Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması görüleni ifade etmekte çünkü bütün Avrupa, batı ve bütün dünya kamuoyu, Türkiye'nin Oruç Reis’i geriye çekmesinin sadece teknik bir hamle olmadığını aynı zamanda bunun gerçekte diplomasiye kapı açmak olduğunu ifade etti. Bu adımın ardından işte AB ülkelerinin de katkılarıyla yumuşak bazı mesajlar gelmeye başladı. Ancak burada bence bu saatten sonra Oruç Reis neden geri çekildi bunun çok fazla anlamı yok. Bunun sonucunda da istikşafi görüşmelere bir kapı açıldı. Bu bir kazanımdır. Eğer Oruç Reis’in çekilmesi nedeniyle bu istikşafi görüşmeler başlamışsa bu bizim için bir avantajdır, değer. Ama sırf askeri mekanizma görüşmeleri devam etsin diye olmuş olsaydı bu yanlıştı, çünkü askeri mekanizma görüşmelerinin devam etmesinin sonunda ortaya çıkacak somut bir kazanım olamazdı. Anladığımız kadarıyla arka kapı görüşmelerinde Sayın Cumhurbaşkanına verilmiş olan garantiler yani ‘Siz Oruç Reis’i çekersiniz biz de Yunanistan'a istikşafi görüşmelere bu konunun diplomasi yoluyla iki tarafın karşılıklı anlaşması ve ona çözüm için ikna edeceğiz’ denildi ki Cumhurbaşkanı da bu kararı verdi. Aksi halde sırf kendi inisiyatifiyle vermiş ise herhangi bir garanti almadan, yanlıştı. Ama şu anki görüntü bunun doğru olduğu.