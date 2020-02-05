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  4. 5 Şubat 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

5 Şubat 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 22:42 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 973. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 4 kişi, 222 bin 657'şer lira ikramiye kazandı. İşte MPİ 5 Şubat 2020 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları...

5 Şubat 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 16, 17, 26, 31 ve artı 1 olarak belirlendi.

5 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

sanstopu
Şans Topu oyununun 973. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 222 bin 657'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 788'er lira, 4 artı 1 bilen 226 kişi 509'ar lira, 4 bilen 2 bin 710 kişi 53'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 404 kişi 27'şer lira, 3 bilen 83 bin 44 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 155 kişi 7 lira 5'er kuruş, 1 artı 1 bilen 164 bin 605 kişi 4 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

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